– Foto: SV Empor Schenkenberg

Brieselang erobert Rang eins, Nauen strauchelt, Babelsberg 74 glänzt Landesklasse West: Die Übersicht über die die Partien des 12. Spieltags Verlinkte Inhalte LK West Brandenburg Babelsberg II Michendorf Saarmund FSV Babelsb. + 12 weitere

Der 12. Spieltag der Landesklasse West brachte Bewegung an der Tabellenspitze. Brieselang nutzte Nauens Ausrutscher eiskalt aus und setzte sich an die Spitze. Der FSV Babelsberg 74 feierte ein Offensivfeuerwerk, während Borussia Brandenburg und Veritas wichtige Punkte im Rennen um die oberen Plätze ließen. Zudem gab es zwei Spielabsagen. Die beiden ausgefallenen Partien wurden schon neu terminiert.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Der FC Borussia Brandenburg kassierte gegen den Pritzwalker FHV 03 eine empfindliche 2:4-Heimniederlage. Die Gäste legten früh den Grundstein: Jeremy Lange traf in der 16. Minute zum 0:1, Nico Trenner erhöhte in der 27. Minute auf 0:2. Nach der Pause kamen die Brandenburger zurück: Dominik Bittner verkürzte in der 50. Minute, Marko Radon glich in der 57. Minute aus. Doch Pritzwalk schlug erneut zu. In der 71. Minute erzielte Jeremy Lange das 2:3, Nico Trenner machte in der 90. Minute mit seinem Treffer zum 2:4 alles klar. Für Borussia war es ein Rückschlag im Kampf um die Spitze, für Pritzwalk ein Befreiungsschlag mit großer Effektivität. ---

Der Pankower SV Rot-Weiß 1921 setzt seine starke Saison fort und siegte mit 3:1 beim FSV Veritas Wittenberge/Breese. Dabei ging Veritas zunächst in Führung: Frederik Töpfer traf in der 32. Minute. Nach dem Seitenwechsel drehte Pankow das Spiel. In der 50. Minute erzielte Niklas Raczkowski den Ausgleich, Tristan Gerloff traf in der 72. Minute zum 1:2. Noah Hahlweg setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt. Pankow bleibt damit oben dran, während Veritas den Anschluss an die Spitze verliert. ---

Mit einem beeindruckenden 6:1-Heimsieg festigte der FSV Babelsberg 74 seinen Anspruch auf die Spitzenplätze. Moritz Göring eröffnete in der 17. Minute den Torreigen, Pierre König erhöhte in der 54. Minute. Göring legte in der 66. Minute nach, Julian Lenz traf in der 70. Minute zum 4:0. Nur zwei Minuten später schoss Pierre König in der 72. Minute das 5:0, bevor Göring in der 84. Minute seinen dritten Treffer erzielte. Louis Malte Pollak gelang in der 88. Minute wenigstens noch der Ehrentreffer für Premnitz. ---

Der SV Grün-Weiß Brieselang übernimmt mit einem 2:0 gegen die SG Grün-Weiß Golm die Tabellenführung. Benjamin Sabanovic traf in der 21. Minute zur Führung, Justin Stahr legte in der 63. Minute nach. Brieselang bestimmte über weite Strecken das Spiel und ließ Golm kaum Raum für eigene Offensivaktionen. Mit nun 36 Saisontoren und einer beeindruckend stabilen Defensive unterstreicht der neue Spitzenreiter seine Ambitionen. ---

Der bisherige Tabellenführer VfL Nauen musste in Schenkenberg seine erste Saisonniederlage hinnehmen. Merlin Jan Schmid brachte Nauen in der 34. Minute zwar in Führung, doch Schenkenberg schlug zurück: Adrian Jordanov glich in der 45. Minute aus. In der 82. Minute drehte Florian Strehlau die Partie, ehe Finn Niklas Spirius in der 89. Minute den 3:1-Endstand herstellte. Nauen verliert damit nicht nur das Spiel, sondern auch die Tabellenführung. Schenkenberg dagegen setzt ein starkes Zeichen gegen einen Topgegner. ---

Die SG Michendorf vergab die Chance, sich weiter von unten abzusetzen, und unterlag dem SV Blau-Gelb Falkensee mit 0:2. Jan Kibbieß brachte die Gäste in der 31. Minute per Foulelfmeter in Führung, Francisco Schulze erhöhte in der 75. Minute. Falkensee feiert damit einen wichtigen Auswärtssieg im Kampf gegen den Abstieg, während Michendorf weiter im unteren Mittelfeld festhängt. ---

---