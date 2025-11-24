 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: SV Empor Schenkenberg

Brieselang erobert Rang eins, Nauen strauchelt, Babelsberg 74 glänzt

Landesklasse West: Die Übersicht über die die Partien des 12. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LK West Brandenburg
Babelsberg II
Michendorf
Saarmund
FSV Babelsb.

Der 12. Spieltag der Landesklasse West brachte Bewegung an der Tabellenspitze. Brieselang nutzte Nauens Ausrutscher eiskalt aus und setzte sich an die Spitze. Der FSV Babelsberg 74 feierte ein Offensivfeuerwerk, während Borussia Brandenburg und Veritas wichtige Punkte im Rennen um die oberen Plätze ließen. Zudem gab es zwei Spielabsagen. Die beiden ausgefallenen Partien wurden schon neu terminiert.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
FC Borussia Brandenburg
FC Borussia BrandenburgBorussia Bra
Pritzwalker FHV 03
Pritzwalker FHV 03Pritzwalk
2
4
Abpfiff

Der FC Borussia Brandenburg kassierte gegen den Pritzwalker FHV 03 eine empfindliche 2:4-Heimniederlage. Die Gäste legten früh den Grundstein: Jeremy Lange traf in der 16. Minute zum 0:1, Nico Trenner erhöhte in der 27. Minute auf 0:2. Nach der Pause kamen die Brandenburger zurück: Dominik Bittner verkürzte in der 50. Minute, Marko Radon glich in der 57. Minute aus. Doch Pritzwalk schlug erneut zu. In der 71. Minute erzielte Jeremy Lange das 2:3, Nico Trenner machte in der 90. Minute mit seinem Treffer zum 2:4 alles klar. Für Borussia war es ein Rückschlag im Kampf um die Spitze, für Pritzwalk ein Befreiungsschlag mit großer Effektivität.

---

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
FSV Veritas Wittenberge/Breese
FSV Veritas Wittenberge/BreeseFSV Veritas
Pankower SV Rot-Weiß 1921
Pankower SV Rot-Weiß 1921Pankower SV
1
3
Abpfiff

Der Pankower SV Rot-Weiß 1921 setzt seine starke Saison fort und siegte mit 3:1 beim FSV Veritas Wittenberge/Breese. Dabei ging Veritas zunächst in Führung: Frederik Töpfer traf in der 32. Minute. Nach dem Seitenwechsel drehte Pankow das Spiel. In der 50. Minute erzielte Niklas Raczkowski den Ausgleich, Tristan Gerloff traf in der 72. Minute zum 1:2. Noah Hahlweg setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt. Pankow bleibt damit oben dran, während Veritas den Anschluss an die Spitze verliert.

---

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
FSV Babelsberg 74
FSV Babelsberg 74FSV Babelsb.
TSV Chemie Premnitz
TSV Chemie PremnitzPremnitz
6
1
Abpfiff

Mit einem beeindruckenden 6:1-Heimsieg festigte der FSV Babelsberg 74 seinen Anspruch auf die Spitzenplätze. Moritz Göring eröffnete in der 17. Minute den Torreigen, Pierre König erhöhte in der 54. Minute. Göring legte in der 66. Minute nach, Julian Lenz traf in der 70. Minute zum 4:0. Nur zwei Minuten später schoss Pierre König in der 72. Minute das 5:0, bevor Göring in der 84. Minute seinen dritten Treffer erzielte. Louis Malte Pollak gelang in der 88. Minute wenigstens noch der Ehrentreffer für Premnitz.

---

Sa., 22.11.2025, 13:45 Uhr
SV Grün-Weiß Brieselang
SV Grün-Weiß BrieselangBrieselang
SG Grün-Weiß Golm
SG Grün-Weiß GolmGW Golm
2
0
Abpfiff

Der SV Grün-Weiß Brieselang übernimmt mit einem 2:0 gegen die SG Grün-Weiß Golm die Tabellenführung. Benjamin Sabanovic traf in der 21. Minute zur Führung, Justin Stahr legte in der 63. Minute nach. Brieselang bestimmte über weite Strecken das Spiel und ließ Golm kaum Raum für eigene Offensivaktionen. Mit nun 36 Saisontoren und einer beeindruckend stabilen Defensive unterstreicht der neue Spitzenreiter seine Ambitionen.

---

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
SV Empor Schenkenberg 1928
SV Empor Schenkenberg 1928Schenkenberg
VfL Nauen
VfL NauenVfL Nauen
3
1
Abpfiff

Der bisherige Tabellenführer VfL Nauen musste in Schenkenberg seine erste Saisonniederlage hinnehmen. Merlin Jan Schmid brachte Nauen in der 34. Minute zwar in Führung, doch Schenkenberg schlug zurück: Adrian Jordanov glich in der 45. Minute aus. In der 82. Minute drehte Florian Strehlau die Partie, ehe Finn Niklas Spirius in der 89. Minute den 3:1-Endstand herstellte. Nauen verliert damit nicht nur das Spiel, sondern auch die Tabellenführung. Schenkenberg dagegen setzt ein starkes Zeichen gegen einen Topgegner.

---

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
SG Michendorf
SG MichendorfMichendorf
SV Blau-Gelb Falkensee
SV Blau-Gelb FalkenseeBG Falkensee
0
2
Abpfiff
+Video

Die SG Michendorf vergab die Chance, sich weiter von unten abzusetzen, und unterlag dem SV Blau-Gelb Falkensee mit 0:2. Jan Kibbieß brachte die Gäste in der 31. Minute per Foulelfmeter in Führung, Francisco Schulze erhöhte in der 75. Minute. Falkensee feiert damit einen wichtigen Auswärtssieg im Kampf gegen den Abstieg, während Michendorf weiter im unteren Mittelfeld festhängt.

---

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg II
SG Saarmund
SG SaarmundSaarmund
Abgesagt

---

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
FK Hansa Wittstock 1919
FK Hansa Wittstock 1919Wittstock
SSV Einheit Perleberg
SSV Einheit PerlebergPerleberg
Abgesagt

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 024.11.2025, 08:30 Uhr
redAutor