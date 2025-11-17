Brieselang bleibt Nauen auf den Fersen – Borussia mit Schützenfest

Der 11. Spieltag der Landesklasse West bot alles, was den Fußball ausmacht: Kampf, Tore und Überraschungen. Während Tabellenführer Nauen Punkte ließ, rückte Verfolger Brieselang mit einem Erfolg näher heran. Borussia Brandenburg feierte in Falkensee ein Schützenfest, und auch im Tabellenkeller gab es spektakuläre Ergebnisse.

Das Spiel wurde abgesagt. ---

Einheit Perleberg hat sich mit einer furiosen Vorstellung eindrucksvoll zurückgemeldet. Gegen die Reserve des SV Babelsberg 03 gelang ein spektakulärer 5:3-Heimsieg. Marvin Gramsch brachte die Gastgeber in der 8. Minute in Führung und erhöhte in der 23. Minute zum 3:0, nachdem zuvor Lewin Julius Neukirch in der 18. Minute das 2:0 erzielt hatte. Max Dietsch stellte in der 36. Minute auf 4:0. Doch Babelsberg kam zurück: Jonas Tzitschke traf in der 49. und 58. Minute, Erblin Luta verkürzte in der 62. Minute auf 4:3. Erst Felix Wohlgethan sorgte in der 75. Minute mit dem 5:3 für die Entscheidung. ---

In Pritzwalk setzte der FSV Veritas Wittenberge/Breese seine starke Form fort und gewann mit 3:1. Jeremy Lange brachte den FHV in der 10. Minute in Führung, doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Christoph Poorten glich in der 12. Minute aus, nur eine Minute später traf Frederik Töpfer zum 2:1. In der Nachspielzeit machte Mika Michael Dieckhoff mit dem 3:1 (90.) alles klar. Veritas klettert mit diesem Auswärtssieg weiter. ---

Borussia Brandenburg deklassierte den SV Blau-Gelb Falkensee beim 7:0-Auswärtssieg. Lucas Witschel eröffnete den Torreigen in der 15. Minute und legte nur eine Minute später das 2:0 nach. Marko Radon (34.) und Niklas Gathge (45.) sorgten für eine komfortable Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel traf erneut Witschel in der 62. Minute, ehe Dominik Bittner (71.) und Simon Brüggmann in der Nachspielzeit (90.+3) das Ergebnis in die Höhe schraubten. ---

Tabellenführer Nauen musste sich im Heimspiel gegen die SG Michendorf mit einem 1:1 begnügen. Ferdinand Freitag brachte die Gäste in der 31. Minute in Führung, Merlin Jan Schmid glich sieben Minuten später (38.) aus. In der Schlussphase schwächte sich Nauen, als Luca Sammartano in der 88. Minute die Rote Karte sah. Trotz Überzahl gelang Michendorf kein Lucky Punch, während Nauen ungeschlagen an der Spitze steht. ---

Ein packendes Remis gab es zwischen Golm und Schenkenberg zu sehen. Jan Großer brachte die Hausherren in der 5. Minute in Führung, Conrad Mantei erhöhte in der 49. Minute auf 2:0. Doch Schenkenberg zeigte Moral: Pascal Karaterzi verkürzte in der 54. Minute per Foulelfmeter und traf in der Nachspielzeit (90.+1) erneut vom Punkt zum 2:2-Endstand. Beide Teams lieferten sich ein intensives Duell auf Augenhöhe. ---

Der SV Grün-Weiß Brieselang hat seine Aufstiegsambitionen untermauert. Beim 2:0 in Premnitz traf Yannick Hurtig in der 31. Minute zur Führung, Jonas Buchholz sorgte in der 84. Minute für den Endstand. Der Favorit bestimmte das Spielgeschehen über weite Strecken und ließ Premnitz kaum Entfaltungsmöglichkeiten. Mit dem achten Saisonsieg ist Brieselang nun punktgleich mit Spitzenreiter Nauen. ---