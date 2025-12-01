– Foto: Michel Grabowski

Brieselang behauptet Spitze – Premnitz mit Wahnsinnssieg, Veritas top Landesklasse West: Die Übersicht über die die Partien des 13. Spieltags Verlinkte Inhalte LK West Brandenburg Babelsberg II Michendorf Saarmund FSV Babelsb. + 12 weitere

Der 13. Spieltag der Landesklasse West bot eine beeindruckende Mischung aus Überraschungen, klaren Statements und einer der spektakulärsten Schlussphasen der Saison. Brieselang verteidigte seine Führung in einem intensiven Topspiel, während Premnitz und Wittstock im Tabellenkeller wichtige Lebenszeichen setzten. Veritas brillierte, und Pankow kassierte eine bittere Heimniederlage.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Der Pankower SV Rot-Weiß 1921 musste im Duell mit Einheit Perleberg eine überraschende Niederlage hinnehmen. Die Gäste nutzten ihre Chancen eiskalt: Thomas Brackrock traf in der elften Minute zur Führung, Denny Feilke legte in der 24. Minute nach. Nach zwei Gelb-Roten Karten für Pankow – Tristan Gerloff in der 57. Minute und Patrick Raczkowski in der 76. Minute – schien die Partie endgültig zu kippen. Zwar verkürzte Max Wilhelm Brücker in der 70. Minute, doch Perleberg schlug zurück. Max Dietsch traf in der 83. Minute und legte in der 90.+3. Minute nach. Auch Perleberg musste kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte gegen Marvin Gramsch (87.) verkraften, brachte den Sieg aber nach Hause.

---

Der FSV Veritas Wittenberge/Breese setzte beim 4:0 gegen Aufsteiger Borussia Brandenburg ein klares Ausrufezeichen. Mika Dzikus brachte die Gastgeber in der 16. Minute in Führung, Sebastian Metschulat erhöhte in der 62. Minute und traf in der 76. Minute erneut. Dazwischen verwandelte Frederik Töpfer in der 68. Minute eine Chance zum 3:0. Veritas dominierte die Partie in weiten Phasen. Für Borussia ist die deutliche Niederlage ein Rückschlag im Kampf um die oberen Tabellenplätze. ---

Der SG Michendorf gelang nach einem intensiven Schlagabtausch ein wichtiges 2:1 in Pritzwalk. Matti Müggenburg brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung, doch Nico Trenner glich in der 34. Minute aus. In der 81. Minute entschied ein Foulelfmeter, den Fabian Wetterling verwandelte. Pritzwalk stemmte sich gegen die Niederlage, fand aber keine Antwort mehr. Michendorf verschafft sich etwas Luft im Tabellenkeller, während der FHV einen Rückschlag hinnehmen muss. ---

Der SV Empor Schenkenberg setzte seinen Höhenflug fort und gewann in Falkensee mit 1:0. Finn Niklas Spirius traf bereits in der 15. Minute und legte damit den Grundstein für den Auswärtssieg. Falkensee kämpfte, fand aber keinen Weg durch die stabile Defensive der Gäste. Für Schenkenberg, das im Spitzenspiel zuvor Nauen geschlagen hatte, bedeutet der Erfolg eine weitere Festigung im oberen Drittel. Falkensee bleibt dagegen tief im Abstiegskampf verankert. ---

Das Topspiel zwischen dem VfL Nauen und Grün-Weiß Brieselang hielt, was es versprach – auch ohne Tore. Beide Teams lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch, der von Zweikämpfen und viel taktischer Disziplin geprägt war. Die Schlüsselszene ereignete sich in der 59. Minute, als Luca Lamatsch die Rote Karte sah. Brieselang übernahm in Überzahl phasenweise das Kommando, doch Nauen verteidigte mit großer Leidenschaft. Am Ende stand ein 0:0, das Brieselang die Tabellenführung sichert und Nauen wichtige Moral nach dem Rückschlag der Vorwoche gibt. ---

Golm und der FSV Babelsberg 74 trennten sich nach einem intensiven Duell 1:1. Leon Schade brachte die Gastgeber schon in der zehnten Minute in Führung. Babelsberg drängte lange auf den Ausgleich, ehe Moritz Göring in der 56. Minute vollstreckte. Für Golm ein wertvoller Punkt, für Babelsberg ein kleiner Dämpfer. ---

In Premnitz spielte sich ein echtes Fußballdrama ab. Der TSV Chemie setzte sich in einem wilden Spiel mit 5:4 gegen den SV Babelsberg 03 II durch. Max Mensel traf in der fünften und 41. Minute, zwischendrin glich Fin Frederik Slabon in der 23. Minute aus. Askar Harjehusen verwandelte in der 44. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2. Nach der Pause stellte Sebastian Schulz in der 47. Minute per Foulelfmeter auf 3:2, Nils Haase erhöhte in der 69. Minute. Doch Babelsberg II kam erneut zurück: Philipp Kruggel traf in der 78. Minute, Nino Lessel in der 89. Minute zum 4:4. In der 90.+5. Minute entschied Noah Lange per Foulelfmeter die spektakuläre Partie. Für Premnitz ein emotionaler Befreiungsschlag, für Babelsberg II eine bittere Niederlage nach großem Kampf. ---