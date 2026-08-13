Bricht Dessau seinen HSC-Bann? Duell der Mitfavoriten in Magdeburg

– Foto: Ivi D

Kann der SV Dessau 05 seinen Bann gegen den Haldensleber SC brechen? Wird der SV Blau-Weiß Zorbau seine Serie gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen ausbauen? Und wer holt sich im Duell der Mitfavoriten zwischen dem SV Fortuna Magdeburg und dem VfB Merseburg die ersten Zähler? Diese Fragen werden am zweiten Spieltag der Verbandsliga Sachsen-Anhalt beantwortet.

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Freitag

Nach dem 1:0-Erfolg über den CFC Germania wartet am Freitagabend eine schwere Aufgabe auf den SC Bernburg. Die Elf von Maximilian Dentz gastiert beim BSV Halle-Ammendorf, der seinen Auftakt nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 beim VfB Merseburg gewinnen konnte.

Morgen, 19:30 Uhr Haldensleber SC Haldensleben SV Dessau 05 Dessau 05 19:30 live PUSH

>> Haldensleber SC gegen SV Dessau 05 im Livestream: (hier klicken) Als erster Tabellenführer geht der SV Dessau 05 am Freitagabend auf die Reise. Diese führt die Nullfünfer zum Haldensleber SC, der in der jüngeren Vergangenheit nicht gerade ein Lieblingsgegner gewesen ist. Nur eines der letzten sieben Duelle konnten die Dessauer für sich entscheiden. Ob der Titelfavorit dieses Mal die Punkte aus der Börde mitnehmen kann, können Interessierte im kostenfreien Livestream in der neuen Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung verfolgen.

Morgen, 19:30 Uhr CFC Germania 03 CFC Germania SV Eintracht Emseloh Emseloh 19:30 live PUSH

Schon in der Landesklasse und Landesliga kam es immer wieder zu Begegnungen zwischen dem CFC Germania und dem SV Eintracht Emseloh. Am Freitag stehen sich beide Kontrahenten wieder in der Verbandsliga gegenüber. Das letzte Aufeinandertreffen gab es im vergangenen September - damals siegte die Eintracht im dachbleche24-Landespokal mit 4:0 in Köthen. Samstag

>> FSV Barleben gegen VfB Ottersleben im Livestream: (hier klicken) Nach dem Derbysieg über den SV Fortuna Magdeburg startet der VfB Ottersleben mit Rückenwind in die Verbandsliga-Saison. Für die erste Auswärtsreise gastiert der Aufsteiger vor den Toren der Landeshauptstadt beim FSV Barleben. Die einzigen beiden Treffen in der Verbandsliga gingen jeweils mit 3:1 an die Barleber. Ob der VfB dieses Mal punkten kann, können Interessierte im kostenfreien Livestream in der neuen Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung verfolgen.

Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen lag dem SV Blau-Weiß Zorbau in den vergangenen Jahren immer gut. Von insgesamt neun Duellen in der Verbandsliga entschieden die Zorbauer acht für sich - darunter auch beide Spiele in der Vorsaison. Können die Hausherren zum ersten Mal unter ihrem neuen Coach Lucian Mihu punkten? Sontag

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD VfB Merseburg VfB Merseburg 14:00 live PUSH

Der SV Fortuna Magdeburg und der VfB Merseburg wurden von vielen Verbandsliga-Trainern in der neuen Serie zum erweiterten Favoritenkreis gezählt. Gestartet sind allerdings beide mit Niederlagen. Die Fortunen unterlagen in Ottersleben mit 1:2, die Merseburger gaben eine 2:0-Führung gegen Ammendorf noch aus der Hand. Wer holt sich am Sonntag die ersten Punkte am Schöppensteg?

Der SV Blau-Weiß Dölau und die SG Reppichau sind sich in der Vergangenheit eigentlich immer aus dem Weg gegangen. Einzig im Landespokal standen sich beide Teams einmal gegenüber: Im September 2024 setzten sich die Dölauer mit 3:1 durch. Am Sonntag nun kommt es zum ersten Duell um Punkte. Dann sind die Blau-Weißen die Gastgeber.

So., 16.08.2026, 14:00 Uhr SV 1890 Westerhausen Westerhausen VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen 14:00 PUSH