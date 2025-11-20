Bricht David Scheu den Torrekord von Sandro Knab?

Bodenständig, treffsicher und mit einer Vorliebe für Guggemusik: David Scheu ist auf gutem Weg, den Rekord der Fußball-Bezirksliga zu brechen. Für die SG Stühlingen/Weizen schießt er Tor um Tor.

20 Tore in elf Spielen: David Scheus Statistik spricht Bände. Der 20-Jährige hat der SG Stühlingen/Weizen nach knapp einem Drittel der Saison teils im Alleingang die Punkte beschert. 41 Mal traf der Aufsteiger bisher, fast die Hälfte der Treffer ging also auf das Konto von Scheu. Sogar der Torrekord von Sandro Knab scheint in Gefahr.

„Ich kenne den Rekord. Knab hat in der Saison 2018/19 für den SV 08 Laufenburg 47 Treffer erzielt. Aber daran denke ich nicht. Das ist bei mir kein Thema. Die Mannschaft steht im Vordergrund“, betont Scheu, der in Blumegg, einem Stühlinger Ortsteil, aufwuchs, aber früh zum SV Ewattingen wechselte, denn „ein Kollege von meinem Vater war dort Trainer“.