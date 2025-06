Brian Präger verlässt BSC Acosta und schließt sich Regionalligisten an

Sein fußballerisches Rüstzeug erwarb der Sohn des ehemaligen Bundesligaspielers Roy Präger unter anderem in der U14 des VfL Wolfsburg. Dort spielte er mit Akteuren wie dem heutigen DFB-Junioren-Nationalspieler Finn Weißbein zusammen. Über Stationen bei Eintracht Braunschweig und Eintracht Northeim landete er 2023 beim BSC Acosta. „Ich wollte einfach wieder in der Heimat spielen“, wird der Spieler von der BZ zitiert.

Nun also der nächste Schritt: In Schöningen will sich Brian Präger auf höherem Niveau behaupten und die Regionalliga als Plattform für seine weitere Entwicklung nutzen. Die FSV Schöningen, die sich in den vergangenen Jahren zu einem ambitionierten Projekt im niedersächsischen Fußball entwickelt hat, setzt bewusst auf junge Talente – der Transfer des 17-Jährigen passt zu dieser Philosophie.