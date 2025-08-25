Brian Dollen verhilft Tönisberg mit drittem Treffer zum zweiten Sieg

Der in der Halbzeit eingewechselte Daniel-Richard Franken sorgte mit seiner ersten Ballberührung für die Tönisberger Führung, der Brian Dollen mit seinem schon dritten Saisontreffer das zweite Tor folgen ließ. Am nächsten Sonntag kommt es an der Schaephuysener Straße in Tönisberg zum Gipfeltreffen mit den Neuwerkern.

Einiges los war unterdessen beim 3:1-Sieg des CSV Marathon Krefeld gegen Aufsteiger SC Union Nettetal II in der Schlussviertelstunde. Erst sah der Nettetaler Hendrik Schmitz die Ampelkarte (76.), später auch CSV-Akteur Dario Krezic (82.) – und glatt Rot gab es für den Union-Routinier Lazaros Iliadis (84.). Bis in die Endphase hinein hielt der SSV Grefrath beim Aufstiegskandidaten OSV Meerbusch seinen Kasten sauber. Er verlor aber dennoch mit 0:2, weil er es bis dahin versäumt hatte, durch einige gute Chancen in Führung zu gehen und den Druck auf den Kontrahenten erheblich zu erhöhen.

Dies machte die Zweitvertretung des SC St. Tönis besser und holte gegen Absteiger 1. FC Viersen, der auch in der neuen Umgebung keine Bäume ausreißt, die erhofften drei Zähler. Die werden dem jungen Team von Trainer Florian Verhaag fraglos weiteren Auftrieb geben. Im Duell der Neulinge verlor der SV Thomasstadt Kempen etwas unerwartet bei Türkiyemspor Mönchengladbach. In der Partie wurde überdeutlich, wie hoch gerade auf fremden Plätzen die Trauben hängen. Diese Scharte muss nächsten Sonntag gegen Bockum wieder ausgewetzt werden.

Furios verlief derweil die Begegnung in Brüggen, wo die Tura auf den TuS Wickrath traf und nach dem Unentschieden vergangenen Sonntag schon unter Druck stand. Damit konnte die Truppe von Coach Markus Müller aber gut umgehen und gewann in der Nachspielzeit die Partie zweier Aufstiegsaspiranten noch mit 4:2.