Brewer-Doppelpack stoppt Niedernhausens Negativtrend SVN siegt spät beim SC Waldgirmes II

Auch Maurice Burkhardt verpasste das 2:0. Nach dem Wechsel wurde ein Tor des Spielertrainers nicht gegeben (69.), was die Gäste nicht nachvollziehen konnten. Waldgirmes spielte zu diesem Zeitpunkt bereits in Unterzahl (Gelb-Rot gegen Kilian Parson), kam durch einen Strafstoß zum Ausgleich. Wobei aus SVN-Sicht ein Foul an Max Berg vorlag. Doch die Gäste steckten alles weg. Ivan Rebic passte in der Nachspielzeit gekonnt zu Brewer, der mit dem Treffer ins lange Eck zum Matchwinner avancierte. Das Team hatte den Negativtrend in eindrucksvoller Manier gestoppt. „Ein ganz wichtiger Sieg, um nicht nach unten durchgereicht zu werden“, lobte SVN-Betreuer Miguel Leidemann Kampfgeist und Konzentration, bevor es nun nach Walluf geht.

SV Niedernhausen: M. Müller; Berg, Smith, Rodwald, Brewer, Gökcöl, Hossner, Burkhardt, Waldraff, I. Rebic, De Sousa (83. Schülli).