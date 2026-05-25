Bretzenheimer Zitterpartie nach der Zitterpartie

Das Ihre tat die TSG Bretzenheim, um den viertletzten Verbandsliga-Platz zu verlassen, doch durch den 2:1-Sieg von Pirmasens II in Steinbach braucht es nun fremde Hilfe für den Ligaverbleib. Das 4:3 (3:0) gegen den SV Steinwenden war, so hoffen sie bei der TSG, noch einmal ein Spiegelbild der Saison – ein Wechselbad der Gefühle mit gutem Ende.
„Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, mit Intensität und Zielstrebigkeit“, sagt Cotrainer Finn Stärz. „Steinwenden hatte allerdings auch nicht mehr die riesige Motivation.“ Winter-Zugang Seungwon Ko drehte auf, schoss das 1:0 (5.) und dribbelte den Elfmeter zum 2:0 durch Lukas Fischer (33.) heraus. Eine Umschaltaktion, gekrönt von Lars Frick (39.), brachte die scheinbare Vorentscheidung.
Die Pfälzer ehrten manch Langgedienten mit Auswechslungen. „Steinwenden steht für seine Spieler Spalier – und dann wir“, resümiert Stärz. Leon Stibitz nach Flanke (58.), der in die Tiefe geschickte Nico Trapp (70.) und Leon Schmitt mühelos nach Querpass (77.) stellten auf 3:3. Moritz Sonnenschein schlug prompt, nach Kadir Aygurlus Ablage, zurück (85.). Jakub Koutny verfehlte das leere Tor, ehe die TSG bei ihrer Saisonabschlussfeier Klassenerhaltsstimmung verbreitete – in einer Mischung aus Trotz und Hoffnung.
Absurde tabellarische Konstellation
Es ist kurios: In der Heim- und Auswärtstabelle, in Hinrunde und Rückrunde stehen die Bretzenheimer jeweils auf einem Nichtabstiegsplatz. Nur in Summe nicht. Die fünf Mannschaften vor der TSG haben allesamt eine schlechtere Torbilanz. Nein, das perfekte Timing beherrschen die 46er nicht. Nun darf entweder nur ein Team aus der Oberliga in die Verbandsliga Südwest absteigen, oder zwei, wenn Vizemeister Zeiskam sich in der Aufstiegsrunde durchsetzt. Es wird eine mehrwöchige Zitterpartie, was auch die Kaderplanung verkompliziert.
TSG Bretzenheim: Rosinus – Japke, Scherer (82. Sonnenschein), Loran – Leismann, Günes (68. Aygurlu), Zimmermann (46. Balik), Fischer – Ko, Frick (56. Koutny), Gehrling (68. Noory).