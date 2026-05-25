Bretzenheimer Zitterpartie nach der Zitterpartie

Lukas Fischer ist mit acht Saisontoren erfolgreichster Bretzenheimer. – Foto: Kristina Schäfer

Das Ihre tat die TSG Bretzenheim, um den viertletzten Verbandsliga-Platz zu verlassen, doch durch den 2:1-Sieg von Pirmasens II in Steinbach braucht es nun fremde Hilfe für den Ligaverbleib. Das 4:3 (3:0) gegen den SV Steinwenden war, so hoffen sie bei der TSG, noch einmal ein Spiegelbild der Saison – ein Wechselbad der Gefühle mit gutem Ende.

„Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, mit Intensität und Zielstrebigkeit“, sagt Cotrainer Finn Stärz. „Steinwenden hatte allerdings auch nicht mehr die riesige Motivation.“ Winter-Zugang Seungwon Ko drehte auf, schoss das 1:0 (5.) und dribbelte den Elfmeter zum 2:0 durch Lukas Fischer (33.) heraus. Eine Umschaltaktion, gekrönt von Lars Frick (39.), brachte die scheinbare Vorentscheidung.

Die Pfälzer ehrten manch Langgedienten mit Auswechslungen. „Steinwenden steht für seine Spieler Spalier – und dann wir“, resümiert Stärz. Leon Stibitz nach Flanke (58.), der in die Tiefe geschickte Nico Trapp (70.) und Leon Schmitt mühelos nach Querpass (77.) stellten auf 3:3. Moritz Sonnenschein schlug prompt, nach Kadir Aygurlus Ablage, zurück (85.). Jakub Koutny verfehlte das leere Tor, ehe die TSG bei ihrer Saisonabschlussfeier Klassenerhaltsstimmung verbreitete – in einer Mischung aus Trotz und Hoffnung.