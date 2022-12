Bretzenheimer Notelf schlägt sich ehrenwert Trotz ansprechender Leistung verliert der personell arg gebeutelte Verbandsligist beim SV Hermersberg mit 3:4

Doch es war nicht der Tag der TSG, der im Nebel auf nassem Naturrasen und ohne Flutlicht bei gegnerischen Standards der Durchblick fehlte. Florian Weber (25.) und Marius Dausmann (67.) versenkten zweite Bälle aus dem Rückraum, Miguel Deho (48.) einen Freistoß im Torwarteck. Die TSG fuhr viele Angriffe über Tiefenbälle und Querpässe, kam so zu Treffern durch Marco Rothenburger (59.) und Justin Padberg (84.). Mit „Weltklasse“ umschreibt Pollner das Tor von Lukas Fischer, der Kerem Anadolus schnell ausgeführten Freistoß mit einem Kontakt am Verteidiger vorbei legte (61.). Doch das letzte Wort hatten die Pfälzer, die im Anschluss an Einwurf und Flanke durch Patrick Freyers Kopfball gewannen (90.). Eine weitere kalte Dusche gab es in den kalten Kabinen. Sich nicht mit Attesten um die Partie zu drücken, „war trotzdem richtig“, sagt Pollner, „mit etwas Matchglück hätten wir gewonnen.“

TSG Bretzenheim: Heberer – Heim, Padberg, Neumaier, da Matos – Felker – Anadolu (87. Müller), Gharahgozlou (65. Aygurlu) w– Yasar (72. Krijestorac), Rothenburger, Fischer.