Bretzenheimer Befreiungsschlag gegen Bodenheimer Rumpfelf

Quick Nick - schon in Minute fünf schott Nick Zimmermann die TSG in Führung. – Foto: Kristina Schäfer

Neue Hoffnung für die TSG Bretzenheim, herber Rückschlag für den VfB Bodenheim. Mit 3:0 (1:0) ging, wie auch im Relive des VRM-Livestreams zu sehen ist, das Derby im Tabellenkeller der Fußball-Verbandsliga an die 46er, die damit wieder auf Tuchfühlung zu den Nichtabstiegsplätzen sind. Die Guckenberg-Elf wiederum schreibt nun sogar den viertletzten, nur möglicherweise rettenden Platz ab.

Währenddessen folgte beim VfB eine Hiobsbotschaft auf die nächste, zumindest auf das Sportliche geblickt. Calvin Faßnacht fehlte, weil das erste Kind im Anmarsch ist. In Aiman Abdelaali, Naaqib Tokhi (beide Fußprobleme) und Aliu Cande (Weisheitszahn gezogen) brach, nach Khaled Abou Dayas Drei-Spiele-Sperre, ein Spieler nach dem anderen weg.

Die Vorzeichen waren denkbar unterschiedliche. Die Bretzenheimer strotzten anfangs vor Energie. Vor dem Training am Dienstag setzte sich die Mannschaft zusammen und überraschte damit sogar ihren Trainer. „Als ich kam, saßen sie schon alle da. Das war wichtig, dass der Impuls aus der Mannschaft kommt“, sagt Timo Schmidt. Das Resultat, nach vier teils sehr ernüchternden Pleiten: „Wir hatten viel mehr Energie auf dem Platz.“

Zwei weitere Verletzte

So wurde Roman Meyenburg in den Sturm beordert, an die Seite von Schienen-Ersatzmann Robin Röth, und der Ex-Bretzenheimer Rakeem Bott, der dieses Jahr berufsbedingt noch kein Training mitgemacht hat, reaktiviert. Das Resultat: muskuläre Beschwerden bei Bott und Meyenburg, dessen Bruder Thomas im Alter 28 zum Verbandsliga-Debüt kam.

„Vorne ist alles passiert, was passieren kann“, schüttelt VfB-Trainer Marco Streker den Kopf. „Wir haben es mit geradlinigem, einfachem Fußball versucht. Das Ergebnis spricht eine deutliche Sprache. So, wie wir heute aufgestellt waren und aufgetreten sind, haben wir kein Verbandsliga-Niveau. Bretzenheim hat mit Herz gespielt, musste aber auch nicht viel aufwenden.“

Bretzenheimer Blitzstart

Schon in der fünften Minute zog Nick Zimmermann nach einer schönen Kombination nach innen und traf ins kurze Eck. In einer stürmischen Startphase hatte Johannes Gehrling die dicke Chance auf das 2:0, scheiterte aber am Ex-Bretzenheimer Valentin van der Velden (19.). Die hundertprozentige Ausgleichschance gab es nicht, Aschref Ben Hazaz aus der Distanz (33.) und Bott steil geschickt (43.) näherten sich an. Da war Jakub Koutnys Eins-gegen-eins mit van der Velden schon verheißungsvoller (45.).

Mit dem 2:0 war der Drops gelutscht. Koutny dribbelte und legte auf Brian Balik zurück, der wuchtig neben den kurzen Pfosten traf (59.). Auch Gehrlings Zeitstrafe wegen eines Torschusses kurz nach dem Abseitspfiff (64.) blieb folgenlos. Bodenheim steckte nicht auf – und fing sich nach einem Steilpass auf Tamim Noory das 0:3 (79.).

Hoffnung auf den Fußballgott

„Jetzt gilt es, zumindest Drittletzter zu werden“, blickt Streker voraus. „Und dann müssen wir auf den Fußballgott hoffen.“ Der ist zumindest in diesen Tagen gewiss kein Bodenheimer. Die Bretzenheimer wiederum haben sich selbst bewiesen, worauf es im Abstiegskampf ankommt.

TSG Bretzenheim: Rosinus – Japke, Jung (46. Scherer), Loran – Helbach, Balik, Zimmermann, Fischer (80. Tasdemir) – Aygurlu (80. Radice), Gehrling (84. Rothenburger), Koutny (61. Noory).

VfB Bodenheim: van der Velden – Ziewers, Ahmed, Manz – Heine, Kramer, Ben Hazaz – Schäfer, Adams – R. Meyenburg (21. Bott, 57. T. Meyenburg), Röth (63. Lagrini).