Bretzenheimer Basis-Fußballer gegen Mechtersheimer „Profis“

Mainz. Gegensätzlicher wird es nicht mehr. Wenn an diesem Sonntag, 15.30 Uhr, die TSG Bretzenheim den TuS Mechtersheim empfängt, dann treffen Welten aufeinander. Mit Ex-Profi Andrew Wooten, dem in Luxemburg zweitligaerprobten Alexander Biedermann, Regionalliga-Stammgast Marco Metzger oder Nico Pantano, über dessen Transfer von Arminia Ludwigshafen Fabelsummen kursieren, kommt reichlich Prominenz auf die BSA Bretzenheim.

„Eine brutale Truppe“, staunt TSG-Trainer Timo Schmidt, „außergewöhnlich für die Verbandsliga.“ Nur logisch, dass die Elf von Trainer Nauwid Amiri Spitzenreiter ist. „Vielleicht“, hofft Schmidt, „werden wir nicht ganz ernst genommen. Wir müssen sie bearbeiten, die Zweikämpfe suchen, auch wenn das nicht immer unsere Kernkompetenz ist.“

Berkan Celebi, einst in der Jugend von Schott und Gonsenheim aktiv, ist in diesem Sommer aus dem heimischen Bad Kreuznach in die Vorderpfalz gewechselt. Und schwärmt von einem Kader mit „enormer Qualität“, der schnell zu einer echten Einheit geworden sei. Die TSG Pfeddersheim war vor Jahresfrist unter Amiri früh auf Selbstzerstörungskurs. Davon kann nun, wenn man dem 23-jährigen Celebi zuhört, keine Rede sein. Das hochverdiente 3:0 gegen den ambitionierten FC Basara Mainz untermauerte die Qualität des TuS.

Große Augen machte Celebi, als Amiri ihn in Kreuznach aufsuchte, um ihn vom Wechsel zu überzeugen. Sonst ist es eher andersherum. Wenn Schmidt sich mit Spielern trifft, kommt zuerst die Null-Euro-Politik der TSG zur Sprache. Erstmals gibt es in dieser Saison moderate Punktprämien für die Mannschaftskasse, in die vorige Saison einmalig 500 Euro flossen, für den Ligaverbleib. Mit dem Geld, das die Spieler durch Arbeitseinsätze bei Festen und Fastnacht aufstocken können, werden Teamevents und Abschlussfahrt bezuschusst. Individuelle Zahlungen? Fehlanzeige.

TSG Bretzenheim: Sparkurs, aber erstklassige Bedingungen

Welcher Mechtersheimer Spieler für 500 Euro wie häufig die Schuhe anzieht, ist Spekulation. Man macht sich seine Vorstellungen. Celebi schwärmt jedenfalls von Physios bei jedem Training und Spiel, von Kabinen, die hergerichtet sind wie bei Profis. Die Bretzenheimer Spieler backen reihum Kuchen für die Punktspiel-Verpflegung, Betreuerin Vanessa Schmidt kauft Obst und wäscht die vom Club gestellte Sportkleidung, zudem gibt es einen Schuhgutschein pro Spieler. Warmes Essen für Auswärtsspiele brachte bis letzte Saison das Trainerteam mit, nun gibt es einen Sponsor. Benzin-Zuschüsse für Auswärtsfahrten, sofern kein Mannschaftsbus bestellt wird, sind die einzigen Direktzahlungen an Spieler. Die Physiotherapeutin kommt einmal die Woche ins Training.

Es ist Fußball-Basisarbeit in Bretzenheim, basierend auf einem Budget, mit dem so mancher A-Klassist nicht über den Winter käme. Und doch blieb die TSG dreimal drin. Und bekommt es nun mit der Mechtersheimer Prominenz zu tun. „Wir unterschätzen den Gegner auf gar keinen Fall“, ist Celebi sicher. Vier Pflichtspiel-Siege zu Null, das 8:0-Schützenfest bei Mitabsteiger Morlautern – der TuS setzt frühe Zeichen auf die direkte Oberliga-Rückkehr. „Wir nehmen jedes Spiel wie ein Endspiel an“, versichert Celebi.