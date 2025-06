Bretzenheim: Vorfreude wegen spannender Zugänge

Frick kommt vom SV Klein-Winternheim. „Ein großer Mittelstürmer, der Bälle festmachen kann, aber auch tief geht“, sagt Schmidt, der interimsweise auch die Tätigkeiten eines Sportlichen Leiters ausfüllt. In A-Klasse (24 Spiele, 18 Treffer) und Bezirksliga (35/13) bewies der Ex-Marienborner Torriecher, und als Klein-Winternheim die TSG einst aus dem Pokal warf, hinterließ der Goalgetter bleibenden Eindruck. „Jetzt traut er sich den Schritt zu“, sagt Schmidt.

Linksaußen Tamin Noory kommt von Hassia Bingen

Von Hassia Bingen kommt Linksaußen Tamin Noory (20). „Er ist technisch versiert und hat in Afghanistan mit Futsal angefangen, was dort größer ist als Fußball“, erzählt Schmidt. Noory verbringt sein halbes Leben in Deutschland und spielte in der Jugend schon für RW Koblenz. „Das sind alles spannende Spieler, die bei uns den nächsten Schritt machen wollen“, sagt Schmidt.

Der auch bei Wormatia Worms ausgebildete Innenverteidiger Paul Jung (19) kommt nach einem halben Jahr vom SV Horchheim zurück. Und im Mittelfeld können die 46er mit Kadir Aygurlu (23) planen, nach einjährigem Ausflug zu Aksu Diyar. Zuvor waren bereits fünf Mann aus dem eigenen Unterbau hochgezogen sowie Luca Lucente, Leighton Hill und Karsten Endlich verpflichtet worden. „Damit sind wir mit unseren Planungen durch“, betont der Coach.