Bretzenheim: Sieg gegen TuS Hohenecken TSG gewinnt mit 3:0

Gerechter Sieg für die TSG

„Das Ergebnis gibt das Chancenverhältnis wieder“, sagt Pollner, „gegen einen individuell starken Gegner hatten wir phasenweise Probleme, waren aber von der ersten Minute an präsent, haben das Heft in die Hand genommen, hatten die Selbstverständlichkeit in unserem Spiel wieder.“ Das 5:0 am Dienstag gegen Rüssingen gab eine breite Brust. Navid Gharahgozlou legte nach Tiefenball und Lauren Schmidts Querpass nach (66.), Nico Mock hielt noch einen Elfmeter (83.). Die spielfreie Woche nutzt die TSG mit nur einer Trainingseinheit zum Durchschnaufen, nachdem die Negativspirale offenbar endlich durchbrochen wurde.

TSG Bretzenheim: Mock – Heim, Padberg, Neumaier, Zähme (83. Popp) – Felker – Zimmermann, Gharahgozlou (77. Krämer) – Schmidt (83. Anadolu), Roden (74. Rothenburger), Fischer (85. Yasar).