Bretzenheim nach kuriosem Schützenfest über dem Strich

Die Bretzenheimer - und auch ihre Gegner - hatten Spaß am Toreschießen.

Beim Eintragen der Tor-Reihenfolge kam sogar der Schiedsrichter durcheinander. 5:4 (3:2) gewann die TSG Bretzenheim in einem Nichtabstiegsduell der besonders sehenswerten Art bei der TuS Hohenecken. Damit springen die 46er wieder raus aus der Abstiegszone, die für die letzten sieben Verbandsliga-Spieltage Hochspannung garantiert.

Nach Dennie Rehs Freistoßtor (25.) drehte die TSG mit einem Dreierpack binnen vier Minuten auf. Johannes Gehrling klaute erst dem Keeper den Ball vom Fuß (36.) und leitete dann das 2:1 mit einer Verlängerung auf Jakub Koutny selbst ein (37.), ehe ein Teamkollege Nils Farries den Ball zum Eigentor auf den Rücken drosch (39.). Die TuS verkürzte nach einer Flanke (Nico Schauß/45.+4).

Der Versuch beider Teams, mehr Struktur reinzubekommen, war dahin, als Paul Jung nach einer Ecke traf (60.) und dann Rehs Elfer-Treffer (69.) bewirkte. Lukas Helbach per Dropkick aus dem Rückraum (71.) und Lukas Kallenbach nach langem Ball (81.) legten nach.