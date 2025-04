Brettheim dreht das Spiel

TV Rot am See Rot am See

Die Platzherren legten den besseren Start hin und erspielten sich gleich gute Möglichkeiten. So scheiterte Jan Karmann in der 10. Minute aus 10 m an TVR-Torhüter Tobias Hosch, den Nachschuss kratzte Joshua Barthelmäs gerade noch von der Torlinie. Stattdessen erzielte Benjamin Früh nach einer Viertelstunde die 1:0-Führung für die Gäste, als er das Leder nach einem unneigennützigen Querpass von Emmanuel Forson nur noch ins leere Tor zu schieben brauchte. Durch dieses Tor wurde den Platzherren spürbar der Stecker gezogen, und die Partie verflachte bis zum Halbzeitpfiff zusehends. Nach dem Wechsel versuchte der Gastgeber, mit verstärkten Angriffsbemühungen seinen Gemeindekontrahenten unter Druck zu setzen, doch die Rot am Seer standen recht gut und kontrollierten die weitgehend ausgeglichene Begegnung. Mit zunehmender Spieldauer sorgten die nie aufsteckenden Platzherren jedoch für Abstimmungsprobleme in der Gästehintermannschaft. Ein simpler hoher Ball in den Strafraum führte so zu einem Foulelfmeter, als Julian Wacker den kurz zuvor eingewechselten Jan Kuch am Fuß traf und Daniel Barthelmeß den verhängten Strafstoß sicher zum 1:1-Ausgleich verwandelte. Die Gäste steckten diesen Nackenschlag zwar gut weg, schafften es aber in den letzten zwanzig Minuten nicht mehr für Gefahr zu sorgen, geschweige denn sich echte Möglichkeiten zu erspielen. Vielmehr drängten eher die Brettheimer auf den zweiten Treffer. In der 84. Minute profitierten sie von einem kapitalen Schnitzer des TVR-Torhüters, der einen weiten Ball unterlief und der lauernde Fabian Karman den Fauxpas dankend zum 2:1-Siegtreffer annahm. Denn obwohl die Rot am Seer danach nochmal alles nach vorne warfen, gab die Heimelf den knappen Vorsprung nicht mehr her.