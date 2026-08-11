Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Bretthart statt saftig grün: Amateurfußball im Hitze-Sommer
Teaser RASEN: +++ Bretthart, braun und Blasen an den Füßen – trotzdem muss gespielt werden: Sieben Stimmen aus Mittelhessen über trockene Fußballplätze, schmerzende Knochen und findige Lösungen +++
Wetzlar/Dillenburg/Hinterland. Der Fußballsommer hat seine Schattenseiten – und die werden aktuell immer größer. In Hessen nahm die Trockenheit im vergangenen Juli historische Ausmaße an. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) fielen gerade einmal rund 14 Liter Niederschlag je Quadratmeter – so wenig wie noch nie in einem Juli. Zum Vergleich: Deutschlandweit waren es rund 40 Liter, im langjährigen Mittel 78. Hitze und deutlich mehr Sonnenstunden verschärften die Trockenheit zusätzlich.