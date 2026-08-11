Bretthart statt saftig grün: Amateurfußball im Hitze-Sommer

Braun, gelb, grün: Auch im Derby der Fußball-B-Liga-Dillenburg zwischen dem FC Erdbach um Kai Schötz (2.v.l.) und dem SV Uckersdorf mit Mika Mahr (in Schwarz) verlangt der Platz den Spielern viel ab. © Henrik Schneider

Wetzlar/Dillenburg/Hinterland. Der Fußballsommer hat seine Schattenseiten – und die werden aktuell immer größer. In Hessen nahm die Trockenheit im vergangenen Juli historische Ausmaße an. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) fielen gerade einmal rund 14 Liter Niederschlag je Quadratmeter – so wenig wie noch nie in einem Juli. Zum Vergleich: Deutschlandweit waren es rund 40 Liter, im langjährigen Mittel 78. Hitze und deutlich mehr Sonnenstunden verschärften die Trockenheit zusätzlich.