Bressel. Darme. Trennung.

– Foto: Jonas Humbert

Der SuS Darme und Trainer Waldemar Bressel gehen zum Saisonende getrennte Wege. Nach offenen Gesprächen verständigten sich beide Seiten einvernehmlich auf eine Trennung, verbunden mit großem Dank für die erfolgreiche gemeinsame Zeit.

Nach offenen Gesprächen haben sich Waldemar Bressel und der Fußballvorstand des SuS Darme darauf verständigt, die Zusammenarbeit zum Ende der laufenden Saison zu beenden. Beide Seiten sehen einen neuen Impuls als notwendig an und schlagen daher künftig getrennte Wege ein.

In seiner fünfjährigen Amtszeit hat Bressel die Mannschaft des SuS Darme erfolgreich aufgebaut und kontinuierlich weiterentwickelt. Aus einer jungen Truppe formte er ein eingespieltes und schlagfertiges Team. Trotz der feststehenden Trennung läuft die Vorbereitung auf die Rückrunde aktuell auf Hochtouren, Bressel wird die Mannschaft bis zum Schluss mit vollem Einsatz begleiten.

Der Verein bedankt sich für die tolle Zusammenarbeit und wünscht Waldemar Bressel viel Erfolg für seine sportliche Zukunft.

