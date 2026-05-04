Bresigke-Elf erkämpft wichtige Punkte im Abstiegskampf

Das ist so einfach gesagt, doch die praktische Umsetzung verlangt Kampf, unbedingten Wille und das nötige Spielglück. Erschwerend kam hinzu, dass acht Spieler nicht zur Verfügung standen und die sommerliche Temperatur den Aktiven alles abverlangte.
SPIELBERICHT DES FC EINHEIT RUDOLSTADT II // Winfried Matiss
Nach verteiltem Spiel ohne nennenswerte Torchancen musste Erik Rößler sein ganzes Können aufbieten. Der VfB nahm auf der rechten Seite Tempo auf, überspielte Rudolstadts Kette und kam aus Nahdistanz zum Abschluss. Der Reflex des Einheit-Keepers verhinderte den Torerfolg der Gastgeber. In der 27. Spielminute erreichte ein Eckball, getreten von Leon Matiss, seinen Mitspieler Maurice Ring. Da er von einem Apoldaer Abwehrspieler im Strafraum unfair attackiert wurde, ertönte der Pfiff des Schiedsrichters. Evan Häußer übernahm Verantwortung und brachte mit platziertem Strafstoß sein Team in Führung. Nach dem folgend eine knifflige Situation im Strafraum des FC Einheit bereinigt werden konnte, lief ein Konter über Ole Barthel. Beim Abschluss war der Winkel leider zu kurz, so dass sich an der knappen Führung des FC Einheit nichts änderte.
In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer weiter ein verteiltes Spiel. In der 58. Minute bediente Colin Bindig den flinken Evan Häußer, der vor dem VfB-Keeper zum 0:2 cool vollendete. Nur eine Viertelstunde später war ein Eckball, getreten von Colin Bindig, Ausgangspunkt zum dritten Tor für den FC Einheit. Ruben Baumann erzielte mit platziertem Kopfball das 0:3. In den verbleibenden Spielminuten drängte der VfB Apolda um den Anschlusstreffer. Jedoch mehr als ein Pfostenschuss konnte nicht notiert werden. Es blieb beim 0:3 für die Einheit-Spieler, die mit zwei A-Junioren, endlich wieder einen Dreier bejubeln konnten. Ein Extralob des Schiedsrichterbeobachters verdiente sich Hermann Radatz mit seinen Assistenten für ihre gute Spielleitung.