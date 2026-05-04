Bresigke-Elf erkämpft wichtige Punkte im Abstiegskampf

Nach verteiltem Spiel ohne nennenswerte Torchancen musste Erik Rößler sein ganzes Können aufbieten. Der VfB nahm auf der rechten Seite Tempo auf, überspielte Rudolstadts Kette und kam aus Nahdistanz zum Abschluss. Der Reflex des Einheit-Keepers verhinderte den Torerfolg der Gastgeber. In der 27. Spielminute erreichte ein Eckball, getreten von Leon Matiss, seinen Mitspieler Maurice Ring. Da er von einem Apoldaer Abwehrspieler im Strafraum unfair attackiert wurde, ertönte der Pfiff des Schiedsrichters. Evan Häußer übernahm Verantwortung und brachte mit platziertem Strafstoß sein Team in Führung. Nach dem folgend eine knifflige Situation im Strafraum des FC Einheit bereinigt werden konnte, lief ein Konter über Ole Barthel. Beim Abschluss war der Winkel leider zu kurz, so dass sich an der knappen Führung des FC Einheit nichts änderte.