Brennberg will die Pole Position zurück Altenthann empfängt den Letzten +++ Hofdorf erwartet Barbing II

Hinspiel: 4:0. Die SpVgg Hofdorf-Kiefenholz (17) möchte gegen den Vorletzten Barbing II (6) die Heimbilanz endlich positiv gestalten (2/1/2). Die Gäste verloren in der Fremde bereits fünf Mal (2/0/5).

Hinspiel: 5:0. Die DJK Altenthann (10) möchte gegen den Rangletzten SG Sarching II/Illkofen II (4) den zweiten Heimdreier (1/1/3) einfahren. Vorige Woche musste man sich mit einem 3:3 in Rosenhof begnügen, obwohl die DJK mit 2:0 und 3:2 führte. Die Gäste verloren alle sechs bisherigen Auswärtspartien. Nur Alteglofsheim II (68) kassierte noch mehr Gegentore als die SG (59).

Hinspiel: 0:5. Noch immer wartet der TSV Alteglofsheim II (8) auf den ersten Heimdreier. Bisher gab es ein Remis und sechs Niederlagen auf dem heimischen Gelände hinzunehmen. Im Derby gegen Mintraching II (16) soll gepunktet werden. Die Gäste konnten sich vorige Woche bereits über einen Derbysieg in Köfering freuen. Der nächste soll folgen.

Brennberg – Thalmassing II (Sonntag, 15:15 Uhr)

Hinspiel: 3:0. Der SSV Brennberg (32) kann mit einem Sieg den spielfreien Tabellenführer Bach II (34) vom Thron stoßen. Somit wird die Fichtl-Elf alles daransetzen, um den vierten Heimdreier (3/1/0) klarmachen zu können. Der Gast aus Thalmassing (27) muss gewinnen, um noch Chancen auf die ersten beiden Plätze zu haben. Auswärts mussten die Roosters aber schon zwei Niederlagen einstecken (3/0/2).

Geisling – Köfering (Sonntag, 15:15 Uhr)

Hinspiel: 2:4. Der TV Geisling (14) gewann zuletzt zweimal auswärts. Die Seebauer-Elf will den dritten Dreier in Serie folgen lassen. Die Heimbilanz ist ausgeglichen (2/1/2). Die Gäste aus Köfering (16) sind seit fünf Spieltagen sieglos (0/1/4). Im Hinspiel setzte sich die Buchner-Truppe durch. In der aktuellen Form dürfte Geising die Favoritenrolle innehaben.