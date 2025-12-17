Brendan Rodgers übernimmt Al-Qadsiah Brendan Rodgers ist neuer Cheftrainer des saudischen Klubs Al-Qadsiah FC. Der 52-jährige Nordire übernimmt den aktuell im oberen Tabellendrittel der Roshn Saudi League platzierten Verein unmittelbar nach seinem Abschied von Celtic Glasgow. Verlinkte Inhalte Saudi Pro League Brendan Rodgers

Al-Qadsiah bestätigte die Verpflichtung Rodgers’ in einer offiziellen Mitteilung und sprach von einem „landmark moment“ in der Klubgeschichte. Der Klub aus al-Chubar, der seit dem Einstieg des Ölkonzerns Aramco 2023 ambitioniert in die Spitze des asiatischen Fußballs drängt, sieht in dem international renommierten Coach einen zentralen Baustein seiner Wachstumsstrategie.

Chief Executive James Bisgrove, zuvor Geschäftsführer der Glasgow Rangers, betonte, man habe nach einem global angelegten Auswahlprozess bewusst auf Rodgers gesetzt, dessen Erfahrung und Titelbilanz exakt der Vision entsprächen, Al-Qadsiah als einen der führenden Klubs Asiens zu etablieren. Die Verpflichtung gilt im saudischen Profi-Fußball als Statement-Transfer auf der Trainerbank, der die Attraktivität der Liga weiter unterstreicht. Rodgers war erst wenige Wochen zuvor bei Celtic Glasgow zurückgetreten, nachdem er den schottischen Traditionsklub über zwei Amtszeiten hinweg zu insgesamt elf nationalen Titeln geführt hatte. Neben mehrfachen Meisterschaften und Pokalsiegen in Schottland gewann er mit Leicester City den englischen FA Cup und prägte zuvor als Trainer des FC Liverpool einen offensiv ausgerichteten, ballbesitzorientierten Stil.​