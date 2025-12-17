Brendan Rodgers übernimmt Al-Qadsiah

Al-Qadsiah bestätigte die Verpflichtung Rodgers’ in einer offiziellen Mitteilung und sprach von einem „landmark moment“ in der Klubgeschichte. Der Klub aus al-Chubar, der seit dem Einstieg des Ölkonzerns Aramco 2023 ambitioniert in die Spitze des asiatischen Fußballs drängt, sieht in dem international renommierten Coach einen zentralen Baustein seiner Wachstumsstrategie.
Chief Executive James Bisgrove, zuvor Geschäftsführer der Glasgow Rangers, betonte, man habe nach einem global angelegten Auswahlprozess bewusst auf Rodgers gesetzt, dessen Erfahrung und Titelbilanz exakt der Vision entsprächen, Al-Qadsiah als einen der führenden Klubs Asiens zu etablieren. Die Verpflichtung gilt im saudischen Profi-Fußball als Statement-Transfer auf der Trainerbank, der die Attraktivität der Liga weiter unterstreicht.
Rodgers war erst wenige Wochen zuvor bei Celtic Glasgow zurückgetreten, nachdem er den schottischen Traditionsklub über zwei Amtszeiten hinweg zu insgesamt elf nationalen Titeln geführt hatte. Neben mehrfachen Meisterschaften und Pokalsiegen in Schottland gewann er mit Leicester City den englischen FA Cup und prägte zuvor als Trainer des FC Liverpool einen offensiv ausgerichteten, ballbesitzorientierten Stil.
Mit seinem Wechsel auf die Arabische Halbinsel setzt Rodgers seine Trainerkarriere nach Stationen in der Premier League, in der Scottish Premiership und in internationalen Wettbewerben nun im von massiven Investitionen geprägten Umfeld der Saudi Pro League fort. Beobachter werten den Schritt auch als Signal, dass die Liga zunehmend hochkarätige Trainer mit europäischer Top-Erfahrung anlockt.
Al-Qadsiah befindet sich in seiner zweiten Saison nach der Rückkehr in die höchste saudische Spielklasse und liegt aktuell auf Rang fünf der Roshn Saudi League. Der Klub hat sich nach Jahren im Unterhaus in kurzer Zeit vom Aufsteiger zu einem Anwärter auf die internationalen Plätze entwickelt, nimmt parallel am Königspokal teil und will sich dauerhaft im Spitzenfeld etablieren.