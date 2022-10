Bremst der Verfolger die Iso aus? Derby in Heldburg & Erlau Das absolute Spitzenspiel wird in Goßmannsrod (am Dienstag wurde noch der Spielort geändert / vielleicht auch mit Blickrichtung des Gegners) ausgetragen.

Hier stehen sich der aktuelle Tabellenzweite Goßmannsrod/Oberland und der Primus aus Neuhaus-Schierschnitz gegenüber.

Der Tabellenführer ist nach nunmehr zwölf Punkterunden und elf Begegnungen (neun Siege / zwei Remis) immer noch ungeschlagen. Dies macht in der Summe dann 29 Saisonpunkte. Und somit hat die ISO fünf Zähler Vorsprung auf den diesmaligen Gastgeber. Beide Teams marschieren aktuell im Gleichschritt und haben die letzten fünf Punktspiele gewonnen. Davon wird mindestens eine Serie am Sonntag enden. Goßmannsrod empfängt mit einer blütenweißen Weste von vier Siege in vier Spielen mit Neuhaus-Schierschnitz die beste Auswärtsmannschaft (vier Siege / zwei Unentschieden) der Kreisoberliga. Mehr Spitzenspiel geht eigentlich nicht. Bisher gab es zwischen beiden Teams acht direkte Vergleiche in der KOL. Goßmannsrod hat schon vier Mal gewonnen. Für die ISO gab es erst zwei Dreier. Dazu kommen dann noch zwei Unentschieden. Die Gastgeber haben allerdings von diesen sieben Punktspielen erst drei zu Hause bestritten. Die ersten beiden wurden jeweils zu Null (2017 - 3:0 und 2019 - 1:0) gewonnen. Und in der Meisterrunde der letzten Saison gab es einen knappen 1:0 Auswärtssieg der ISO.

Dieser 13. Spieltag hält auch noch zwei interessante Derbys parat. Im Schleusinger Stadtduell stehen sich der Erlauer SV (3.) und der SC 07 Schleusingen (5.) gegenüber. Die Grün-Weißen Gastgeber sind in der Tabelle aktuell vier Punkte besser als die Burgstädter. Erlau konnte bisher alle fünf ausgetragenen Begegnungen in der Kreisoberliga gewinnen. So auch die beiden Heimspiele jeweils mit 2:0 Toren. Das erste Heimspiel ist schon ewig her. Es war am 4. November 2017. Schleusingen kickte in der Saison 2018/19 eine Saison in der Kreisliga um Punkte. Die zweite Begegnung fand in der Meisterrunde der letzten Spielserie statt. Auf dem Sprung zurück in die Erlauer Elf steht der letztjährige Torschützenbeste der Kreisoberliga Dominik Eggemann. Nach einem Bündel-Faserriss und einer fünfwöchigen Pause wird ein letzter Härtetest entscheiden, ob er im Derby sein Comeback feiern kann.

