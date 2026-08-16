Bremer SV will nach zwei couragierten Auftritten endlich jubeln

– Foto: Imago Images

Der Bremer SV beendet seine englische Woche mit dem Heimspiel gegen den HSC Hannover und will den positiven Trend der letzten Partien endlich in einen Sieg ummünzen.

Improvisiert musste die Bremer Defensive zuletzt ohne Stammtorwart Tobias Duffner auskommen, der sich einen Muskelfaserriss zuzog und durch den jungen Niko Weide vertreten wurde, der gegen Lübeck mit starken Paraden überzeugte.

Der Bremer SV geht nach dem knappen 1:0-Auswärtssieg bei FC St. Pauli II und dem couragiert erkämpften 0:0 gegen 1. FC Phönix Lübeck mit vier Punkten aus den ersten drei Spielen in die Partie gegen den HSC Hannover.

Der HSC wiederum reist mit sieben erzielten, aber auch sechs kassierten Toren aus den ersten drei Spielen an und zeigte zuletzt mit einem 3:0-Erfolg gegen Atlas Delmenhorst Aufwärtstrend.

Für den BSV, der bislang erst ein Tor erzielte, gilt es nun vor allem, die spielerische Überlegenheit endlich in Zählbares umzumünzen.