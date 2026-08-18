Bremer SV will die HSC-Pleite vergessen mach

– Foto: Timo Babic

Nach der unglücklichen Ligapleite gegen den HSC Hannover will der Bremer SV in der 2. Runde des Bremer Lotto-Pokals bei der SG Aumund-Vegesack den nächsten Schritt machen – und dabei zugleich etwas Frust abbauen.

Nach der ebenso unglücklichen wie unnötigen Niederlage gegen den HSC Hannover geht es für den Bremer SV direkt weiter: In der 2. Runde des Bremer Lotto-Pokals reist die Mannschaft nach Bremen-Nord zur SG Aumund-Vegesack.

Die SAV steht unter Trainer Mario Vukoja, dem fünften Coach in vier Jahren, nach einem holprigen Bremen-Liga-Start (0:1 gegen SV Grohn, 5:4 gegen BTS Neustadt) und einem ungefährdeten 3:0-Pokalsieg gegen Landesligist BSC Hastedt da. Gegen den Bremer SV, der die Vegesacker in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils aus dem Pokal warf – einmal im Achtelfinale, einmal im Halbfinale –, träumt man im Bremer Norden dennoch vom zweiten Pokalsieg nach 2013. Angesichts der klaren Bilanz gegen den BSV dürfte dieser Traum aber wohl auch in dieser Saison ein Traum bleiben.