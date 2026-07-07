Bremer SV verstärkt die Defensive mit Jean de Chatrie Doegl

– Foto: Bremer SV

Der Bremer SV treibt seine Kaderplanung für die neue Saison weiter voran und hat den nächsten Neuzugang präsentiert. Mit Jean de Chatrie Doegl wechselt ein 21 Jahre alter Rechtsverteidiger vom Eimsbütteler TV an den Panzenberg. Der Defensivspieler soll die rechte Abwehrseite des Regionalligisten verstärken.

Doegl gehörte in der vergangenen Saison zu den Stammspielern des Hamburger Oberligisten. Zuvor sammelte er zudem Erfahrungen in der zweiten Mannschaft des österreichischen Traditionsklubs SK Rapid Wien, wo er sich auf höherem Niveau weiterentwickeln konnte.

Die Entscheidung für den Wechsel fiel dem Rechtsverteidiger nach eigenen Angaben leicht. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen und die Entwicklung des Bremer SV in der vergangenen Saison haben mich überzeugt. Deshalb habe ich mich für den Wechsel entschieden“, erklärt Doegl. Mit seinem neuen Team wolle er „den maximalen Erfolg erreichen, viele Spiele gewinnen und gemeinsam eine richtig gute Zeit haben“.