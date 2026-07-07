Bremer SV verstärkt das Mittelfeld mit Wedat Bezek

– Foto: Bremer SV

Der Bremer SV hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Wedat Bezek wechselt vom SV Ahlerstedt/Ottendorf an den Panzenberg und soll das defensive Mittelfeld verstärken. Der 24-Jährige überzeugte zuletzt in der Landesliga Lüneburg und erhält nun die Chance, sich in der Regionalliga zu beweisen.

Für Bezek geht mit dem Wechsel ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Der Mittelfeldspieler bezeichnet den Bremer SV als Traditionsverein und eine der größten Adressen im Bremer Fußball. Nun wolle er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen, sich persönlich weiterentwickeln und der Mannschaft bestmöglich helfen.

Trainer Ralf Voigt zeigte sich bereits nach den ersten Trainingseinheiten angetan vom Neuzugang. Besonders dessen Dynamik, die Intensität in den Zweikämpfen und sein Tempo hätten einen positiven Eindruck hinterlassen.

Mit der Verpflichtung von Bezek erhält der Bremer SV eine weitere Option für das zentrale Mittelfeld. Die Verantwortlichen trauen dem 24-Jährigen zu, sich schnell an das höhere Niveau zu gewöhnen und sich in der Regionalliga zu etablieren.