Bremer SV verpflichtet Talent Jan-Maximilian Scharf

– Foto: Bremer SV

Der Bremer SV hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Jan-Maximilian Scharf wechselt aus der U19 des Wuppertaler SV an den Panzenberg und verstärkt künftig die Defensive des Regionalligisten.

Der 18-Jährige konnte bereits erste Erfahrungen in der Regionalliga West sammeln und wagt nun den Schritt in den Herrenfußball. Nach eigenen Angaben überzeugten ihn vor allem die Gespräche mit den Verantwortlichen sowie die Möglichkeit, sich beim Bremer SV weiterzuentwickeln.

Trainer Ralf Voigt beschreibt Scharf als talentierten Defensivspieler mit einem starken linken Fuß. Neben seiner Stammposition in der Innenverteidigung kann der Neuzugang auch auf der linken Abwehrseite eingesetzt werden.

Besonders imponierte dem Trainerteam die mutige Spielweise des 18-Jährigen. Scharf schalte sich immer wieder aktiv in das Offensivspiel ein und habe bereits im Probetraining einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Beim Bremer SV traut man dem Nachwuchsspieler zu, sich am Panzenberg kontinuierlich weiterzuentwickeln und den Sprung in den Herrenfußball erfolgreich zu meistern.