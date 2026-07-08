Bremer SV verpflichtet Innenverteidiger Juul Timmermans

– Foto: Bremer SV

Der Bremer SV hat seinen nächsten Neuzugang präsentiert. Juul Timmermans wechselt vom niederländischen Roda JC an den Panzenberg und verstärkt künftig die Defensive des Regionalligisten.

Der 22-jährige Innenverteidiger wurde in den Nachwuchsleistungszentren von Fortuna Sittard, EVV Echt und Roda JCausgebildet. Darüber hinaus sammelte er bereits erste Erfahrungen im niederländischen Herrenfußball und trainierte zeitweise mit der Profimannschaft von Roda JC.

Für Timmermans ist der Wechsel nach Bremen der nächste Schritt in seiner Entwicklung. Nach eigenen Angaben überzeugten ihn vor allem das Vertrauen der Verantwortlichen sowie die ersten Gespräche mit dem Verein. Außerdem freue er sich darauf, die Atmosphäre am Panzenberg und die Fans des Bremer SV kennenzulernen.

Trainer Ralf Voigt beschreibt den Neuzugang als technisch starken Innenverteidiger mit sauberem Spielaufbau. Trotz seines jungen Alters habe Timmermans bereits wertvolle Erfahrungen gesammelt und bringe zudem die Persönlichkeit mit, innerhalb der Mannschaft Verantwortung zu übernehmen. Mit seiner Verpflichtung erweitert der Bremer SV die Optionen im Abwehrzentrum für die kommende Regionalliga-Saison.