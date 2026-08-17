Bremer SV verliert trotz Chancenplus

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Der Bremer SV hat am vierten Spieltag der Regionalliga Nord eine bittere Niederlage kassiert. Gegen den ebenfalls mit vier Punkten angereisten HSC Hannover unterlagen die Bremer mit 0:1, obwohl sie über weite Strecken vor allem in der zweiten Halbzeit die deutlich gefährlichere Mannschaft waren

Nach dem Seitenwechsel kam der Bremer SV mit viel Schwung aus der Pause. Bereits in den ersten Sekunden verpasste Justin Bretgeld per Kopf die Führung, die anschließende Ecke wurde mit Glück und über die Latte von einem Hannoveraner von der Linie geköpft. Auf der Gegenseite strich ein Freistoß knapp am Bremer Tor vorbei. Danach glich sich das Spiel zunächst wieder aus, ehe der BSV im weiteren Verlauf giftiger und torgefährlicher wirkte als die Niedersachsen. In der 62. Minute scheiterte Redecker aus spitzem Winkel am gegnerischen Keeper.

Die Gäste aus Hannover übernahmen zunächst die Kontrolle und hatten bereits in der 5. Minute großes Pech: Nach einer Ecke setzte Finn Hoffmann einen Fernschuss aus 20 Metern an die Latte. Auch danach blieb Hannover zunächst die aktivere Mannschaft, ehe BSV-Torhüter Nico Weide in der 17. Minute mit einer starken Parade seine Mannschaft im Spiel hielt. Offensiv fand der BSV erst spät zu eigenen Aktionen: Ein Antritt von Bastian Redecker mündete in einem zu kurzen Querpass auf Fritz Kleiner, dessen anschließender Nachschuss wegen Abseits ohnehin nicht gezählt hätte. Vor 958 Zuschauern ging es torlos in die Kabinen.

In der Schlussphase häuften sich die Bremer Gelegenheiten. Ian Scheffler lenkte eine Flanke im Fallen nur knapp übers Tor (70.), kurz darauf traf Redecker nach starkem Antritt in den Strafraum den Pfosten und scheiterte wenig später sogar frei vor dem Torhüter. Auch ein Freistoß des eingewechselten Daniel Michel strich in der Schlussphase nur knapp am Außennetz vorbei – eine Führung wäre dem BSV in dieser Phase mehr als verdient gewesen.

Die Konsequenz der ungenutzten Chancen ließ jedoch nicht lange auf sich warten: In der 90. Minute erhielt Denis Vukancic 20 Meter vor dem Tor zu viel Raum und drosch den Ball über die Unterkante der Latte zum späten 0:1 ins Bremer Tor. Es war der erste gefährliche Abschluss der Hannoveraner in der gesamten zweiten Halbzeit – und reichte dennoch zum glücklichen Auswärtssieg der Gäste.