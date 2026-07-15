Bremer SV verlängert mit Justus Warnking und verleiht ihn

Der Bremer SV setzt weiter auf Justus Warnking. Der Regionalligist hat den Vertrag mit dem Nachwuchsspieler bis 2028 verlängert. In der kommenden Saison wird Warnking allerdings zunächst nicht für die Mannschaft vom Panzenberg auflaufen.
Um regelmäßig Spielpraxis im Herrenfußball zu sammeln, wechselt er auf Leihbasis zum TuS Bersenbrück. Dort soll Warnking den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen und möglichst viele Einsatzminuten sammeln.
Rückkehr zum Bremer SV fest eingeplant
Mit der Vertragsverlängerung unterstreicht der Bremer SV, dass der Verein langfristig mit Warnking plant. Die Leihe nach Bersenbrück soll dem Nachwuchsspieler die Möglichkeit geben, sich unter Wettkampfbedingungen weiterzuentwickeln und zusätzliche Erfahrung zu sammeln.
Nach der kommenden Saison ist die Rückkehr an den Panzenberg vorgesehen. Der Bremer SV hofft, dann von Warnkings Entwicklung und der zusätzlichen Spielpraxis profitieren zu können.
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