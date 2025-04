Bremer SV überrascht Drochtersen – VfB Lübeck dreht Spiel beim HSV II

Vor 755 Zuschauern erwischte der Bremer SV einen optimalen Tag. Serkan Dursun traf in der 27. und 77. Minute zur verdienten 2:0-Führung. Als Shinji Yamada in der 86. Minute das 3:0 erzielte, schien die Partie entschieden. Doch Drochtersens Jelldrik Dallmann sorgte mit einem Doppelschlag in der 87. und 88. Minute noch einmal für Spannung. Letztlich blieb es beim 3:2-Heimsieg für den Tabellenfünfzehnten, der damit auf 30 Punkte kommt. Drochtersen/Assel bleibt trotz der achten Saisonniederlage mit 50 Punkten Tabellenzweiter, verliert aber weiter an Boden im Meisterschaftskampf.

