Bremer SV siegt spät – Doppelschlag von Leon Gino Schmidt entscheidet

Im heutigen Nachholspiel des 8. Spieltags der Regionalliga Nord hat der Bremer SV einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Beim Aufsteiger FSV Schöningen setzten sich die Gäste mit 3:1 durch und verbesserten sich damit auf Tabellenplatz sieben. Der Erfolg kam dank zweier später Treffer von Leon Gino Schmidt zustande, nachdem die Partie lange Zeit offen gewesen war.

In der 37. Minute erzielte Justin Marcel Gröger die 1:0-Führung für den Bremer SV und belohnte damit die engagierte Anfangsphase seiner Mannschaft.

Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich der FSV Schöningen zurück ins Spiel. In der 69. Minute traf Luca Biagio Marino zum 1:1-Ausgleich und sorgte für neue Spannung. Doch der Bremer SV schlug in der Schlussphase eiskalt zurück: Leon Gino Schmidt brachte die Gäste in der 81. Minute mit 2:1 erneut in Führung.

In der Nachspielzeit machte derselbe Spieler alles klar. Leon Gino Schmidt traf in der siebten Minute der Nachspielzeit (90.+7) zum 3:1-Endstand und sicherte seinem Team damit den Auswärtssieg.

Mit dem Erfolg verbessert sich der Bremer SV auf Rang sieben der Tabelle und verschafft sich etwas Luft im Mittelfeld. Der FSV Schöningen bleibt nach der Niederlage bei 18 Punkten und rutscht auf Platz zehn ab.

