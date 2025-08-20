Bremer SV siegt knapp – Hannover 96 II dominiert auswärts

Der Bremer SV erwischte vor 1007 Zuschauern den besseren Start. Schon in der 10. Minute brachte Leon Gino Schmidt die Gastgeber in Führung. Kurz darauf erhöhte Jef Tchouangue in der 29. Minute auf 2:0. Doch die Partie blieb bis zum Ende umkämpft, denn Lohne kam durch Rilind Neziri in der 67. Minute auf 2:1 heran. In der Schlussphase wurde es hitzig: Ilhan Altuntas sah in der 90. Minute die Rote Karte. Trotz Unterzahl brachte der Bremer SV den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

In Schöningen setzte es die nächste Niederlage für den FSV. Schon früh gingen die Gäste aus Bremen in Führung, als Cimo Röcker in der 14. Minute per Foulelfmeter das 0:1 erzielte. Danach bemühte sich Schöningen um den Ausgleich, doch ohne Erfolg. Stattdessen machte Dominik Kasper in der 82. Minute mit dem 0:2 alles klar.

---