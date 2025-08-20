 2025-08-20T04:22:19.839Z

Allgemeines
Bremer SV siegt knapp – Hannover 96 II dominiert auswärts

Überblick über die Nachholspiele in der Regionalliga Nord.

Die heutigen Nachholspiele in der Regionalliga Nord sorgten für Spannung und deutliche Verschiebungen im Tabellenbild. Während der Bremer SV einen umkämpften Heimsieg feierte, setzte Hannover 96 II ein Ausrufezeichen.

Heute, 18:00 Uhr
Bremer SV
Bremer SVBremer SV
TuS Blau-Weiß Lohne
TuS Blau-Weiß LohneBW Lohne
2
1
Abpfiff

Der Bremer SV erwischte vor 1007 Zuschauern den besseren Start. Schon in der 10. Minute brachte Leon Gino Schmidt die Gastgeber in Führung. Kurz darauf erhöhte Jef Tchouangue in der 29. Minute auf 2:0. Doch die Partie blieb bis zum Ende umkämpft, denn Lohne kam durch Rilind Neziri in der 67. Minute auf 2:1 heran. In der Schlussphase wurde es hitzig: Ilhan Altuntas sah in der 90. Minute die Rote Karte. Trotz Unterzahl brachte der Bremer SV den knappen Vorsprung über die Zeit.

Heute, 19:00 Uhr
FSV Schöningen
FSV SchöningenSchöningen
SV Werder Bremen
SV Werder BremenWerder II
0
2
Abpfiff

In Schöningen setzte es die nächste Niederlage für den FSV. Schon früh gingen die Gäste aus Bremen in Führung, als Cimo Röcker in der 14. Minute per Foulelfmeter das 0:1 erzielte. Danach bemühte sich Schöningen um den Ausgleich, doch ohne Erfolg. Stattdessen machte Dominik Kasper in der 82. Minute mit dem 0:2 alles klar.

Heute, 19:00 Uhr
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
Hannover 96
Hannover 96Hannover 96 II
0
4

Für den FC Eintracht Norderstedt wurde es ein bitterer Abend. Schon in der 23. Minute traf Alexander Vogel zum 0:1, bevor Denis Husser in der 36. Minute das zweite Tor folgen ließ. Kurz vor der Pause erhöhte Ilias Ebnoutalib in der 43. Minute sogar auf 0:3. Nach dem Seitenwechsel blieb Hannover II konsequent und Denis Husser erzielte in der 69. Minute seinen zweiten Treffer zum 0:4-Endstand.

Heute, 19:00 Uhr
VfB Lübeck
VfB LübeckVfB Lübeck
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli II
Abgesagt

Patrick FreundAutor