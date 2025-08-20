Bremer SV siegt knapp – Hannover 96 II dominiert auswärts

Die heutigen Nachholspiele in der Regionalliga Nord sorgten für Spannung und deutliche Verschiebungen im Tabellenbild. Während der Bremer SV einen umkämpften Heimsieg feierte, setzte Hannover 96 II ein Ausrufezeichen.
Der Bremer SV erwischte vor 1007 Zuschauern den besseren Start. Schon in der 10. Minute brachte Leon Gino Schmidt die Gastgeber in Führung. Kurz darauf erhöhte Jef Tchouangue in der 29. Minute auf 2:0. Doch die Partie blieb bis zum Ende umkämpft, denn Lohne kam durch Rilind Neziri in der 67. Minute auf 2:1 heran. In der Schlussphase wurde es hitzig: Ilhan Altuntas sah in der 90. Minute die Rote Karte. Trotz Unterzahl brachte der Bremer SV den knappen Vorsprung über die Zeit.
---
In Schöningen setzte es die nächste Niederlage für den FSV. Schon früh gingen die Gäste aus Bremen in Führung, als Cimo Röcker in der 14. Minute per Foulelfmeter das 0:1 erzielte. Danach bemühte sich Schöningen um den Ausgleich, doch ohne Erfolg. Stattdessen machte Dominik Kasper in der 82. Minute mit dem 0:2 alles klar.
---
Für den FC Eintracht Norderstedt wurde es ein bitterer Abend. Schon in der 23. Minute traf Alexander Vogel zum 0:1, bevor Denis Husser in der 36. Minute das zweite Tor folgen ließ. Kurz vor der Pause erhöhte Ilias Ebnoutalib in der 43. Minute sogar auf 0:3. Nach dem Seitenwechsel blieb Hannover II konsequent und Denis Husser erzielte in der 69. Minute seinen zweiten Treffer zum 0:4-Endstand.
---