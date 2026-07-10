Bremer SV holt Mussa Tasmin zurück in die Heimat Der Regionalligist verstärkt sein zentrales Mittelfeld mit einem gebürtigen Bremer. Mussa Tasmin wechselt von der zweiten Mannschaft des FC Ingolstadt an den Panzenberg und kehrt damit in seine Heimatstadt zurück. von smu · Heute, 20:36 Uhr · 0 Leser

– Foto: Bremer SV

Der Bremer SV hat den nächsten Neuzugang für die kommende Regionalliga-Saison präsentiert. Mussa Tasmin wechselt von der zweiten Mannschaft des FC Ingolstadt an den Panzenberg und soll das zentrale Mittelfeld der Blau-Weißen verstärken.

Für den 21-Jährigen ist der Wechsel zugleich eine Rückkehr nach Bremen. Der Mittelfeldspieler wurde in der Hansestadt geboren und spielte in seiner Jugend unter anderem für den JFV Bremen und die SG Aumund-Vegesack, bevor es ihn nach Ingolstadt zog. „Da ich in Bremen aufgewachsen bin, war der Bremer SV für mich immer eine feste Größe im Bremer Fußball. Umso mehr freue ich mich, jetzt wieder in meiner Heimat zu sein und künftig das Trikot des Bremer SV tragen zu dürfen“, sagt Tasmin.

Mit seinem Wechsel verfolgt der Mittelfeldspieler klare Ziele. „Mein Ziel ist es, gemeinsam mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen und mit meinen Leistungen bestmöglich zum Erfolg des Teams beizutragen“, erklärt der Neuzugang. Trainer Ralf Voigt sieht in Tasmin einen Spieler mit großem Entwicklungspotenzial. „Mussa hat zuletzt beim FC Ingolstadt II wichtige Erfahrungen gesammelt und kehrt nun als Bremer Junge zurück in seine Heimat. Darüber freuen wir uns sehr“, sagt der Coach.