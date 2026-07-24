Bremer SV holt Fyn Luca Ebeling für die linke Abwehrseite

Der Bremer SV hat mit Fyn Luca Ebeling einen weiteren Neuzugang vermeldet. Der 22-jährige Linksverteidiger wechselt vom TuS Bersenbrück an den Panzenberg und soll künftig die linke Defensivseite verstärken.

Ebeling bringt bereits beachtliche Erfahrung im Herrenbereich mit: 97 Pflichtspiele stehen auf seinem Konto. Vor seiner Zeit beim TuS Bersenbrück sammelte er zudem wertvolle Spielpraxis beim 1. FC Germania Egestorf/Langreder. Nun wagt er mit dem Wechsel zum Bremer SV den nächsten Schritt in seiner Entwicklung.

Der junge Defensivspieler sieht die Verpflichtung als Chance, sich in der Regionalliga zu beweisen. „Ich freue mich sehr, jetzt Teil des Bremer SV zu sein. Für mich ist es die Chance, meine ersten Schritte in der Regionalliga zu gehen und mich sowohl persönlich als auch fußballerisch weiterzuentwickeln", sagte Ebeling.