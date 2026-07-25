Bremer SV holt Bastian Redecker für die Außenbahn

Der Bremer SV hat mit Bastian Redecker einen weiteren vielversprechenden Neuzugang vermeldet. Der 19-jährige Rechtsaußen wechselt aus der U19 von Eintracht Braunschweig an den Panzenberg und soll künftig die Offensive verstärken.
Redecker kommt mit einer überzeugenden Bilanz aus der zurückliegenden Saison: 15 Treffer in 25 Spielen in der U19-Nachwuchsliga stehen auf seinem Konto. Der junge Offensivspieler hat damit auf sich aufmerksam gemacht und steigt nun in den Herrenfußball auf.
Sein Wechsel zum Bremer SV ist für ihn der nächste logische Schritt auf seinem Entwicklungsweg. „Ich habe mich für den Bremer SV entschieden, weil ich hier die Möglichkeit sehe, meine ersten Schritte im Herrenfußball zu gehen. Ich wurde vom Trainerteam, dem Staff und der Mannschaft von Anfang an sehr gut aufgenommen und freue mich riesig auf die neue Saison", sagte Redecker.
Voigt: „Echter Instinktfußballer"
Auch Trainer Ralf Voigt zeigt sich überzeugt von den Qualitäten des Neuzugangs. „Mit Bastian gewinnen wir einen jungen Offensivspieler, der in der U19 von Eintracht Braunschweig auf sich aufmerksam gemacht hat. Er bringt einen ausgeprägten Torriecher, viel Schnelligkeit und eine große Gier auf Tore mit. Gleichzeitig arbeitet er auch für seine Mitspieler und bereitet Chancen vor. Bastian ist ein echter Instinktfußballer", so Voigt.
Der Trainer ist davon überzeugt, dass der 19-Jährige dem Team mit seinen Stärken weiterhelfen wird. Redecker selbst hat klare Ziele: „Mein Ziel ist es, mich persönlich weiterzuentwickeln, der Mannschaft mit meinen Qualitäten bestmöglich zu helfen und gemeinsam eine erfolgreiche Saison zu spielen."
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