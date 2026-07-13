Bremer SV holt Alessio Arambasic nach Bremen

– Foto: Bremer SV

Der Bremer SV hat mit Alessio Arambasic den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 24-Jährige wechselt vom Wuppertaler SV an den Panzenberg und soll künftig das defensive Mittelfeld des Regionalligisten verstärken.

Für Arambasic ist der Wechsel zugleich eine Rückkehr in seine Heimatstadt. Der gebürtige Bremer spielte in seiner bisherigen Laufbahn unter anderem für den FC Oberneuland, den BSV Rehden und Blau-Weiß Lohne, ehe er sich dem Wuppertaler SV anschloss. Nun will der Mittelfeldspieler in der Regionalliga wieder dauerhaft Fuß fassen.

Trainer Ralf Voigt sieht in Arambasic einen Spieler, der trotz seiner defensiven Rolle auch im Spiel mit dem Ball wichtige Akzente setzen kann. Vor allem dessen Kreativität und der Mut, schwierige Pässe zu spielen und Lösungen nach vorne zu suchen, hätten die Verantwortlichen überzeugt.

Gleichzeitig sieht Voigt beim 24-Jährigen noch weiteres Entwicklungspotenzial. Arambasic selbst hat für die kommende Saison ein klares Ziel formuliert: Gemeinsam mit der Mannschaft will er den Klassenerhalt erreichen. Mit seiner Regionalliga-Erfahrung soll der Rückkehrer dabei eine wichtige Rolle im Zentrum des Bremer SV übernehmen.