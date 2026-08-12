Bremer SV erkämpft sich Punkt gegen Phönix Lübeck

– Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der Bremer SV hat im dritten Saisonspiel der Regionalliga Nord gegen den 1. FC Phönix Lübeck den vierten Punkt der Saison eingefahren. Vor 1025 Zuschauern auf dem Panzenberg trennten sich beide Mannschaften torlos, wobei der Gastgeber gegen das favorisierte Lübecker Team vor allem durch eine kämpferische Defensivleistung überzeugte.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit übernahm zunehmend Phönix Lübeck das Kommando und verschaffte sich mehr Spielanteile. In der 36. Minute musste Torhüter Nico Weide erstmals eingreifen und parierte einen Abschluss von Miguel Fernandes aus sechs Metern. Nur wenige Minuten später verfehlte ein Volleyschuss von Fabio Maiolo das Bremer Tor deutlich. Trotz der Lübecker Überlegenheit blieb es beim torlosen Halbzeitstand.

Der BSV startete selbstbewusst in die Partie und entwickelte von Beginn an viel Druck. Bereits in der 16. Minute lag ein Führungstreffer für die Bremer in der Luft: Nach einer schönen Finte tauchte Bastian Redecker allein vor Phönix-Keeper Tim Kips auf, zögerte jedoch und scheiterte am Lübecker Schlussmann.

Nach dem Wiederanpfiff blieb Phönix Lübeck die spielbestimmende Mannschaft. Moritz Kretzer verfehlte in der 54. Minute nur knapp das Bremer Tor, ein Freistoß des eingewechselten Julian Boccaccio ging in der 66. Minute ebenfalls am Kasten vorbei. Zwingende Torchancen blieben trotz der optischen Überlegenheit der Gäste jedoch weitgehend aus, während die Defensive des BSV lange stabil hielt.

In der Schlussphase kam auch der Bremer SV noch einmal zu Gelegenheiten. Innenverteidiger Denis Koldzic scheiterte rund eine Viertelstunde vor dem Ende knapp per Kopf, ehe er in der 82. Minute eine weitere gute Kopfballchance vergab. In der 86. Minute sah Phönix-Verteidiger Karim Hüneburg nach einer Notbremse an Bastian Redecker die Rote Karte, sodass die Lübecker die Schlussminuten in Unterzahl bestreiten mussten. Kurz vor Abpfiff sah zudem BSV-Spieler Denis Koldzic noch die Gelbe Karte.

Am Ende blieb es beim torlosen Remis – ein Ergebnis, das angesichts der spielerischen Überlegenheit der Gäste über weite Strecken vor allem der disziplinierten Defensivarbeit der Bremer zu verdanken war.