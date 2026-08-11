Bremer SV empfängt Phönix Lübeck nach erstem Dreier

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Nach dem knappen 1:0-Auswärtssieg bei FC St. Pauli II empfängt der Bremer SV nun den 1. FC Phönix Lübeck und will die ersten Saisonpunkte im Rücken nutzen.

Der Bremer SV feierte zuletzt beim FC St. Pauli II einen knappen 1:0-Erfolg und musste dabei über weite Strecken der zweiten Halbzeit dem Druck der Hamburger standhalten. Zusätzlich erschwert wurde die Aufgabe durch den verletzungsbedingten Wechsel im Tor, als Nico Weide für den angeschlagenen Tobias Duffner übernehmen musste. Trotz der Widrigkeiten brachte die Mannschaft den knappen Vorsprung über die Zeit und holte damit die ersten Saisonpunkte. Nun soll gegen 1. FC Phönix Lübeck der nächste Schritt folgen.

Die Gäste aus Lübeck feierten zuletzt einen 2:0-Heimsieg gegen den SSV Jeddeloh II und konnten dabei eine mehr als überzeugende Leistung auf den Platz bringen.