Bremen United verpflichtet Enes Tıraş

– Foto: Bremen United

Bremen United hat den nächsten namhaften Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentiert. Enes Tıraş schließt sich dem Verein an und soll die Mannschaft mit seiner Erfahrung und Vielseitigkeit verstärken.

Der 30-Jährige gilt als technisch starker und spielintelligenter Fußballer, der auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann. Ob in der Innenverteidigung, im zentralen Mittelfeld oder sogar im Sturm – Tıraş bietet dem Trainerteam zahlreiche Optionen. Besonders seine Ruhe am Ball, sein Spielverständnis und seine technischen Qualitäten zeichnen ihn aus.

Mit der Verpflichtung gewinnt Bremen United einen Spieler, der den Bremer Amateurfußball bestens kennt. Tıraş absolvierte bislang fast 150 Partien in der Bremen-Liga und bringt damit reichlich Erfahrung in die Mannschaft ein.

Neben seinen sportlichen Qualitäten verspricht sich der Verein auch abseits des Platzes viel vom Neuzugang. Mit seiner Persönlichkeit und seiner Routine soll Tıraş eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft übernehmen und den eingeschlagenen Weg von Bremen United mit prägen.