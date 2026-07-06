Bremen United verpflichtet Enes Külünk

Bremen United hat den nächsten namhaften Neuzugang für die Saison 2026/27 verpflichtet. Enes Külünk wechselt vom ATSV Sebaldsbrück zu Bremen United und verstärkt künftig die linke Abwehrseite. In der vergangenen Spielzeit führte der Linksverteidiger den ATSV als Kapitän aufs Feld.
Der Defensivspieler gilt als technisch versiert und spielstark. Besonders seine Übersicht, seine Ruhe am Ball und seine Qualitäten im Spielaufbau zeichnen ihn aus. Darüber hinaus übernimmt Külünk Verantwortung und gilt als Führungsspieler, der auf und neben dem Platz vorangeht.
Fast 100 Spiele in der Bremen-Liga und Landesliga
Mit Külünk verpflichtet Bremen United einen Spieler, der reichlich Erfahrung im Bremer Amateurfußball mitbringt. In der Bremen-Liga und der Landesliga absolvierte er bislang knapp 100 Pflichtspiele. Dabei gelangen dem Defensivspieler in der Landesliga 60 Einsätze und 14 Tore – ein beachtlicher Wert für einen Außenverteidiger.
Bremen United erhält damit nicht nur einen erfahrenen Fußballer, sondern auch einen Spieler mit Führungsqualitäten. Nach der Verpflichtung von Ezber Bayraktar setzt der Verein mit Külünk das nächste Ausrufezeichen in der Kaderplanung für die neue Saison.