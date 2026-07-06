Bremen United verpflichtet Enes Külünk Der Linksverteidiger wechselt vom ATSV Sebaldsbrück zu Bremen United und soll mit seiner Führungsstärke eine wichtige Rolle im neuen Team übernehmen. von smu · Heute, 21:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Bremen United

Bremen United hat den nächsten namhaften Neuzugang für die Saison 2026/27 verpflichtet. Enes Külünk wechselt vom ATSV Sebaldsbrück zu Bremen United und verstärkt künftig die linke Abwehrseite. In der vergangenen Spielzeit führte der Linksverteidiger den ATSV als Kapitän aufs Feld.

Der Defensivspieler gilt als technisch versiert und spielstark. Besonders seine Übersicht, seine Ruhe am Ball und seine Qualitäten im Spielaufbau zeichnen ihn aus. Darüber hinaus übernimmt Külünk Verantwortung und gilt als Führungsspieler, der auf und neben dem Platz vorangeht. Fast 100 Spiele in der Bremen-Liga und Landesliga