Bremen United verpflichtet Dmitro Lonevsky

Bremen United hat den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentiert. Dmitro „Dima“ Lonevsky schließt sich dem Verein an und verstärkt ab sofort die Männermannschaft. Der 21 Jahre alte Defensivspieler wechselt aus den USA nach Bremen.

Nach Angaben von Bremen United stand Lonevsky zuletzt für die U23 des spanischen Traditionsvereins Rayo Vallecano auf dem Platz. Der Innenverteidiger gilt als zweikampfstark, spielintelligent und überzeugt insbesondere durch seine Ruhe am Ball sowie seine Qualitäten im Spielaufbau. Dank seiner Vielseitigkeit kann er neben der Innenverteidigung auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden.

Mit der Verpflichtung setzt Bremen United ein deutliches Signal für die neue Spielzeit. Der Verein erhofft sich von Lonevsky zusätzliche Stabilität in der Defensive und mehr Qualität im Spielaufbau.

Der 21-Jährige bringt nach Vereinsangaben internationale Erfahrungen aus den USA und Spanien mit und soll künftig eine wichtige Rolle im Team übernehmen. Mit dem Transfer unterstreicht Bremen United zugleich seine ambitionierten Ziele für die kommende Saison.