Bremen United verpflichtet Berkan Cifcibasi

Cifcibasi kommt mit einer beeindruckenden Bilanz: 34 Tore in 30 Spielen in der vergangenen Saison stehen auf seinem Konto. Damit unterstreicht er seine Qualität als torgefährlicher Stürmer.

Der Angreifer fühlt sich vor allem im Strafraum wohl und verfügt über einen ausgeprägten Torriecher. Gleichzeitig kann er sich auch fallen lassen, Bälle festmachen, seine Mitspieler einsetzen und als Wandstürmer agieren. Diese Vielseitigkeit gibt Bremen United zusätzliche taktische Möglichkeiten – Cifcibasi kann sowohl als alleinige Spitze als auch in einem System mit zwei Stürmern eingesetzt werden.