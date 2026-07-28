Bremen United verpflichtet Berkan Cifcibasi

Bremen United hat den vierten Sommertransfer abgeschlossen: Berkan Cifcibasi wechselt zum Klub und verstärkt die Offensive. Der ambitionierte Angreifer bringt ein vielseitiges und vielversprechendes Profil mit.
Cifcibasi kommt mit einer beeindruckenden Bilanz: 34 Tore in 30 Spielen in der vergangenen Saison stehen auf seinem Konto. Damit unterstreicht er seine Qualität als torgefährlicher Stürmer.
Der Angreifer fühlt sich vor allem im Strafraum wohl und verfügt über einen ausgeprägten Torriecher. Gleichzeitig kann er sich auch fallen lassen, Bälle festmachen, seine Mitspieler einsetzen und als Wandstürmer agieren. Diese Vielseitigkeit gibt Bremen United zusätzliche taktische Möglichkeiten – Cifcibasi kann sowohl als alleinige Spitze als auch in einem System mit zwei Stürmern eingesetzt werden.
Bereits in Testspielen überzeugt
Dass der Neuzugang schnell ins Team findet, zeigte sich bereits in der Vorbereitung: Drei Treffer in drei Testspielen sprechen für eine gelungene Integration.
Der Verein freut sich, Berkan Cifcibasi bei Bremen United begrüßen zu dürfen, und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Saison.