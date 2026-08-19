Bremen-Liga: Blumenthal auf Kurs, Woltmershausen will Wiedergutmachung

– Foto: Sven Leinfels

Nach dem deutlichen 0:10 von TS Woltmershausen beim Brinkumer SV führt der Blumenthaler SV weiter die Tabelle an – am dritten Spieltag warten mehrere richtungsweisende Duelle.

Der Brinkumer SV kommt nach dem historischen 10:0-Kantersieg gegen TS Woltmershausen mit breiter Brust und drei Punkten aus zwei Spielen. Torschütze Poplawski war dabei mit vier Treffern der überragende Mann. Gegner TV Eiche Horn erkämpfte sich zuletzt gegen SV Grohn ein spätes 1:1 und bleibt damit ebenfalls ungeschlagen. Nach dem Offensivfeuerwerk der Brinkumer wird es für Eiche Horn vor allem darum gehen, defensiv wieder kompakter zu stehen.

Nach dem 1:1 gegen TV Eiche Horn trifft der SV Grohn nun auf den bislang makellosen OSC Bremerhaven, der sich zuletzt knapp mit 2:1 gegen Werder Bremen III durchsetzte. Bremerhaven steht mit zwei Siegen aus zwei Spielen und nur drei Gegentoren stabil da, während Grohn nach dem historischen Auftaktsieg das zweite Remis in Serie vermeiden will. Für den Aufsteiger wird es damit die bislang schwerste Prüfung der jungen Saison.

Die Leher Turnerschaft wartet nach zwei Spielen noch auf den ersten Punkt und musste zuletzt eine 0:2-Heimniederlage gegen die SV Hemelingen hinnehmen. Die SG Aumund-Vegesack wiederum lieferte sich zuletzt einen Torhagel gegen BTS Neustadt und gewann mit 5:4. Beide Teams treffen damit mit völlig unterschiedlichem Rhythmus aufeinander – Leher TS torlos und punktlos, Aumund-Vegesack mit acht erzielten und ebenso vielen kassierten Toren aus zwei Spielen.

BTS Neustadt – KSV Vatan Sport (22.08.)

BTS Neustadt steht nach der knappen 4:5-Niederlage gegen SG Aumund-Vegesack noch ohne Punkte da und trifft nun auf KSV Vatan Sport, das zuletzt bei einem 3:3 gegen ESC Geestemünde einen 3:1-Vorsprung noch aus der Hand gab. Beide Mannschaften zeigten sich in ihren bisherigen Partien offensiv wie defensiv anfällig, mit zusammen 19 erzielten Toren nach nur vier Spielen. Neustadt ist unter Zugzwang, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren.

SV Werder Bremen III – Blumenthaler SV (22.08.)

Tabellenführer Blumenthaler SV reist nach dem 3:2-Erfolg gegen TuS Schwachhausen mit einer makellosen Bilanz von zwei Siegen und 10:3 Toren zu Werder Bremen III. Die Bremer wiederum verloren zuletzt trotz einer Roten Karte für Bianchi erst spät mit 1:2 bei OSC Bremerhaven und stehen nach zwei Spielen noch ohne Punkte da. Gegen den bislang stärksten Angriff der Liga wartet auf Werder III damit eine echte Bewährungsprobe.

FC Union 60 Bremen – TS Woltmershausen (22.08.)

FC Union 60 Bremen kassierte beim 3:3 gegen FC Oberneuland trotz zwischenzeitlicher 2:1-Führung noch den Ausgleich und trifft nun auf das ligaweit als einzige noch punktlose Team schwer angeschlagene TS Woltmershausen. Nach dem historischen 0:10 bei Brinkumer SV ist der Rückstand auf die Konkurrenz bereits nach zwei Spieltagen beträchtlich. Union 60 dürfte in diesem Duell als klarer Favorit antreten.

TuS Schwachhausen – ESC Geestemünde (23.08.)

Auch TuS Schwachhausen wartet nach der knappen 2:3-Niederlage gegen Blumenthaler SV noch auf den ersten Saisonpunkt. Der ESC Geestemünde rettete zuletzt bei KSV Vatan Sport durch ein spätes Tor immerhin einen Zähler beim 3:3 und hat mit einem Punkt aus zwei Spielen ebenfalls noch Aufholbedarf. „Grundsätzlich bin ich mit der Einstellung der Mannschaft zufrieden. Wir betreiben aktuell sehr viel Aufwand, aber Aufwand und Ertrag passen noch nicht so zusammen, wie ich mir das vorstelle. Vor allem defensiv sind wir momentan noch zu fehleranfällig“, so ESC-Trainer Dennis Polit, der seinem Team vor allem konzentriertere und kompaktere Auftritte verordnet hat. Personell fallen bei den Gästen Vedat Atilgan (Schulter-OP), Numan Ceylan (Leistenprobleme) und Pascal Guscic (im Aufbautraining) aus, alle anderen Spieler stehen zur Verfügung.

Die Partien des 3. Spieltags im Überblick:

Mi., 16.09.2026, 19:30 Uhr FC Oberneuland Oberneuland SV Hemelingen Hemelingen 19:30 PUSH

Fr., 21.08.2026, 18:30 Uhr Brinkumer SV Brinkum TV Eiche Horn Eiche Horn 18:30 PUSH