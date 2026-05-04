Bremelau gewinnt, Kirchentellinsfurt mit 10:0, Hagelloch dreht Spiel

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Alb war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Vor 350 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Duell, das über 90 Minuten lang auf Messers Schneide stand. Beide Teams schenkten sich keinen Zentimeter Boden, doch die Abwehrreihen ließen kaum etwas zu. Als sich alle bereits mit einem torlosen Unentschieden abgefunden hatten, schlug der TSV in der Nachspielzeit eiskalt zu. Paul Stingel wurde in der 92. Minute (90.+2) zum Helden des Tages, als er den Ball zum viel umjubelten 1:0-Siegtreffer im Netz unterbrachte. Ein Erfolg des puren Willens für die Hausherren!
Was für eine Moral der Spielgemeinschaft! Der TSV Wittlingen schien die Partie bereits im Griff zu haben, nachdem Esso Hashral in der 18. Minute per Foulelfmeter die Führung besorgt und Justin Delimar in der 72. Minute auf 0:2 erhöht hatte. Doch die Hausherren gaben nicht auf. Pascal Geiselhart läutete in der 78. Minute mit dem Anschlusstreffer die Aufholjagd ein. In der buchstäblich letzten Minute der regulären Spielzeit (90.) belohnte Simon Uhland den unermüdlichen Einsatz der SG mit dem Ausgleich zum 2:2-Endstand.
Der SV Bremelau präsentierte sich vor heimischem Publikum als die abgeklärtere Mannschaft. Nico Baier sorgte bereits in der 6. Minute für einen Start nach Maß. Kurz vor der Pause erhöhte Johannes Scheu (43.) auf 2:0. Würtingen kam im zweiten Durchgang durch Tobias Schnitzler (70.) noch einmal auf 2:1 heran und machte die Partie spannend, doch Fabiano Anziliero machte in der 82. Minute mit dem Treffer zum 3:1 alles klar für die Bremelauer.
In einer defensiv geprägten Partie behielt die Spielgemeinschaft aus Hayingen die Oberhand. Robin Siefert brachte die Hausherren in der 19. Minute mit 1:0 in Führung, was der Heimelf die nötige Sicherheit gab. Lautertal bemühte sich zwar um den Ausgleich, fand aber keine Lücke im stabilen Abwehrverbund der SG. In der Schlussphase sorgte Alexander Dank in der 77. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die endgültige Entscheidung.
Der FC Sonnenbühl bewies in diesem Duell seine Heimstärke. Hannes Grauer eröffnete bereits in der 9. Minute den Torreigen. Direkt nach dem Seitenwechsel legte Nick Biesinger (49.) zum 2:0 nach. Engstingen kam durch einen verwandelten Foulelfmeter von Lauritz Vöhringer (60.) zwar noch einmal heran, doch Paul Raach stellte in der 78. Minute den alten Abstand wieder her und besiegelte den 3:1-Erfolg.
In Lichtenstein wurde Vincent Kabisch zum Mann des Tages für die Metzinger Reserve. Nach einer torlosen ersten Halbzeit schlug er mit einem Doppelschlag in der 48. und 55. Minute eiskalt zu und brachte sein Team mit 0:2 in Front. Lichtenstein warf in der Schlussphase alles nach vorne, kam aber durch Thomas Szymanski erst in der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) zum 1:2-Anschlusstreffer, der jedoch zu spät kam.
Der FV Bad Urach drehte die Partie in Auingen dank einer starken Leistungssteigerung im zweiten Durchgang. Zunächst gingen die Hausherren durch Marco Manz (33.) mit 1:0 in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel schlug die Stunde von Timo Prieler, der mit seinen Treffern in der 48. und 75. Minute das Spiel zugunsten der Gäste drehte. Leonel Buck setzte in der 90. Minute mit dem Tor zum 1:3 den Schlusspunkt unter einen Auswärtssieg.
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In Eningen sahen die Zuschauer eine Partie, die vor allem von taktischer Disziplin und einer frühen Entscheidung geprägt war. Der TSV erwischte den perfekten Start: Bereits in der 15. Minute markierte Tim Jaeth das 1:0. In der Folge entwickelte sich ein hart umkämpftes Spiel, in dem Hellas Reutlingen zwar immer wieder versuchte, die Eninger Defensive zu knacken, aber selten zwingend vor das Tor kam. Die Hausherren verteidigten den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft und sicherten sich so drei wertvolle Punkte in einem echten Abnutzungskampf.
In Oferdingen bekamen die Fans ein Wechselbad der Gefühle geboten. Die Heimelf schien nach Toren von Safet Muric (20.) und Marcel Ziegler (42.) zur Pause bereits auf der Siegerstraße. Doch Betzingen bewies Moral und kam durch Peter Bachmeier (51.) und Matheus Passolt (59.) sensationell zum 2:2 zurück. In der Schlussphase schlug dann jedoch die große Stunde von Marcel Ziegler: Mit zwei weiteren Treffern in der 79. und 83. Minute machte er seinen Hattrick perfekt und besiegelte den am Ende doch noch deutlichen 4:2-Heimsieg für Oferdingen.
In Mähringen entwickelte sich eine torreiche Begegnung, in der die Hausherren den längeren Atem bewiesen. Christian Rümmele eröffnete in der 12. Minute, bevor ein unglückliches Eigentor von Ismail Örek (25.) auf 2:0 stellte. Die Young Boys meldeten sich durch Jamie Rauscher (48.) nach der Pause zurück, doch Mähringen blieb eiskalt. Aaron Muyanja (78.), Stefan Pflaum (86.) und erneut Muyanja (88.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Der zwischenzeitliche Anschluss von Pablo Alonso Villarreal (80.) zum 3:2 blieb am Ende nur ein kurzes Aufbäumen der Gäste.
Vor 150 Zuschauern startete Anadolu Reutlingen zunächst stark und ging durch Onur Seyhan in der 21. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Sondelfingen antwortete mit einem Doppelschlag innerhalb weniger Sekunden: Telmo Crespo Rodrigues und Luke Rohde drehten die Partie in der 36. Minute binnen kürzester Zeit auf 1:2. Noch vor der Pause erhöhte Malte Priewe (45.+1) auf 1:3, was die Moral der Gastgeber sichtlich schwächte. Den Schlusspunkt unter eine abgeklärte Auswärtsleistung setzte Tom Schenk in der 85. Minute mit dem Treffer zum 1:4-Endstand.
Was sich in Wannweil abspielte, war eine Machtdemonstration der Spielgemeinschaft. Von der ersten Minute an ließen die Gäste keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Noah Mauser eröffnete den Torreigen bereits in der 1. Minute und legte zwei weitere Treffer nach (35., 52.). Auch Vincent Hornung erwischte einen Sahnetag und schnürte einen Hattrick (63., 72., 85.). Die weiteren Tore durch Hazar Günen (8.), Paul Weizsäcker (49.), Emil Seyrich (80.) und Fabian Eisenberg (82.) machten das zweistellige Debakel für den SV Wannweil perfekt. Ein Spiel wie aus einem Guss für die SG.
In Degerschlacht sahen die Zuschauer eine souveräne Vorstellung der Hausherren. Simon Schmidt stellte bereits in der 6. Minute die Weichen auf Sieg. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Sascha Behrendt (47.) auf 2:0, was Degerschlacht die nötige Sicherheit gab. Als Julius Pohl in der 72. Minute das 3:0 markierte, war die Partie praktisch entschieden. Walddorf II bewies jedoch Charakter und kam durch einen verwandelten Foulelfmeter von Simon Vetter in der 81. Minute zumindest noch zum Ehrentreffer, am Heimsieg der Degerschlachter änderte dies jedoch nichts mehr.
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In Kiebingen sahen die Zuschauer eine Partie mit Unterhaltungswert und ständigen Wendungen. Der TSV Hagelloch erwischte den besseren Start, als Simon Horrer in der 16. Minute zur 0:1-Führung traf. Doch die Hausherren zeigten sich unbeeindruckt: Tobias Haug wurde zum zwischenzeitlichen Helden der SG, als er das Spiel mit einem Doppelpack in der 26. und 50. Minute zur 2:1-Führung drehte. Hagelloch bewies jedoch eine unglaubliche Moral und schlug eiskalt zurück. Matthias Loy avancierte zum Matchwinner, indem er innerhalb von nur sechs Minuten (59., 65.) die Begegnung erneut kippte und den knappen 2:3-Auswärtssieg für den TSV sicherte.
Der SV Neustetten legte den Grundstein für diesen Heimsieg bereits in der Anfangsphase. Mit einem Doppelschlag durch Daniel Bärstecher (16.) und Rafael Rees (19.) führten die Gastgeber früh mit 2:0 und kontrollierten fortan das Geschehen. Bodelshausen bemühte sich lange um den Anschluss, doch dieser gelang erst spät in der 75. Minute durch Andreas Rein. Wer nun auf eine dramatische Schlussoffensive der Gäste hoffte, wurde enttäuscht: Bastian Schimpf behielt in der 83. Minute die Nerven und markierte den Treffer zum 3:1-Endstand, der die drei Punkte in Neustetten hielt.
Ein echtes Wechselbad der Gefühle erlebten die Fans in Lustnau. Die Hausherren gingen durch Adrian Voß in der 36. Minute mit einer 1:0-Führung in die Kabine. Doch direkt nach dem Wiederanpfiff schlug Derendingen II durch Maximilian Dax (46.) zurück. In der Schlussviertelstunde überschlugen sich die Ereignisse: Jonathan Kotterik (75.) und Simon Palle Köder (77.) brachten die Gäste binnen zwei Minuten mit 1:3 in Front. Lustnau antwortete zwar postwendend durch Bekai Jagne (78.) mit dem 2:3, doch trotz wütender Angriffe in den letzten zehn Minuten wollte der Ausgleich für die Heimelf nicht mehr fallen.
In Dußlingen sahen die Zuschauer eine Begegnung, die vor allem von taktischer Disziplin und zwei sicher stehenden Abwehrreihen geprägt war. Sowohl die Sportfreunde als auch die Reserve aus Ofterdingen legten ihr Hauptaugenmerk auf die Defensive. Das Spiel neutralisierte sich größtenteils im Mittelfeld, wo um jeden Zentimeter hart gekämpft wurde. Da keine der Mannschaften das letzte Risiko einging, blieb es am Ende beim Unentschieden.
In Rottenburg entwickelte sich eine torreiche Partie, die vor allem in der zweiten Halbzeit an Fahrt aufnahm. Marcel Epple brachte die Rottenburger Reserve in der 33. Minute in Führung, doch die SG schlug in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Mike Mozer (45.+2) zum 1:1 zurück. Nach dem Seitenwechsel spielten die Hausherren jedoch ihre offensive Qualität aus. Nelio Stiegler (62.), Taylan Canpolat (79.) und Efosa Noel Igbinovia (81.) schraubten das Ergebnis auf 4:1 hoch. Der Treffer von Fiore Guido in der 85. Minute zum 4:2 war am Ende lediglich noch Ergebniskosmetik für die Gäste.
Eine deutliche Angelegenheit war das Gastspiel des SV Wendelsheim in Dettingen. Die Gäste präsentierten sich über 90 Minuten als die reifere und effektivere Mannschaft. Hannes Denner eröffnete in der 18. Minute den Torreigen. Direkt nach dem Seitenwechsel sorgte Lukas Pöppel (47.) für das 0:2, was den Widerstand der Hausherren sichtlich brach. Matthis Fecht (55.) und Malte Straub (63.) erhöhten in der Folge problemlos auf den 0:4-Endstand, während Dettingen offensiv kaum Akzente setzen konnte.
In dieser Begegnung reichte ein Geniestreich in der Anfangsphase zum Sieg. Die Spielgemeinschaft erwischte einen Blitzstart, als Benjamin Narr bereits in der 3. Minute das 1:0 erzielte. Hirrlingen zeigte sich vom frühen Rückstand geschockt, kämpfte sich aber im weiteren Verlauf immer besser in die Partie. Die Zuschauer sahen danach eine leidenschaftliche Abwehrschlacht der Hausherren, die den knappen Vorsprung mit viel Herzblut über die Zeit retteten. Hirrlingen rannte bis zum Schlusspfiff an, fand aber kein Durchkommen gegen den stabilen Abwehrriegel der SpVgg.
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