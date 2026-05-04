Bremelau gewinnt, Kirchentellinsfurt mit 10:0, Hagelloch dreht Spiel

SG Kiebingen/Bühl – TSV Hagelloch 2:3

In Kiebingen sahen die Zuschauer eine Partie mit Unterhaltungswert und ständigen Wendungen. Der TSV Hagelloch erwischte den besseren Start, als Simon Horrer in der 16. Minute zur 0:1-Führung traf. Doch die Hausherren zeigten sich unbeeindruckt: Tobias Haug wurde zum zwischenzeitlichen Helden der SG, als er das Spiel mit einem Doppelpack in der 26. und 50. Minute zur 2:1-Führung drehte. Hagelloch bewies jedoch eine unglaubliche Moral und schlug eiskalt zurück. Matthias Loy avancierte zum Matchwinner, indem er innerhalb von nur sechs Minuten (59., 65.) die Begegnung erneut kippte und den knappen 2:3-Auswärtssieg für den TSV sicherte.

SV Neustetten – VfB Bodelshausen 3:1

Der SV Neustetten legte den Grundstein für diesen Heimsieg bereits in der Anfangsphase. Mit einem Doppelschlag durch Daniel Bärstecher (16.) und Rafael Rees (19.) führten die Gastgeber früh mit 2:0 und kontrollierten fortan das Geschehen. Bodelshausen bemühte sich lange um den Anschluss, doch dieser gelang erst spät in der 75. Minute durch Andreas Rein. Wer nun auf eine dramatische Schlussoffensive der Gäste hoffte, wurde enttäuscht: Bastian Schimpf behielt in der 83. Minute die Nerven und markierte den Treffer zum 3:1-Endstand, der die drei Punkte in Neustetten hielt.

TSV Lustnau – TV Derendingen II 2:3

Ein echtes Wechselbad der Gefühle erlebten die Fans in Lustnau. Die Hausherren gingen durch Adrian Voß in der 36. Minute mit einer 1:0-Führung in die Kabine. Doch direkt nach dem Wiederanpfiff schlug Derendingen II durch Maximilian Dax (46.) zurück. In der Schlussviertelstunde überschlugen sich die Ereignisse: Jonathan Kotterik (75.) und Simon Palle Köder (77.) brachten die Gäste binnen zwei Minuten mit 1:3 in Front. Lustnau antwortete zwar postwendend durch Bekai Jagne (78.) mit dem 2:3, doch trotz wütender Angriffe in den letzten zehn Minuten wollte der Ausgleich für die Heimelf nicht mehr fallen.

Sportfreunde Dußlingen – TSV Ofterdingen II 0:0

In Dußlingen sahen die Zuschauer eine Begegnung, die vor allem von taktischer Disziplin und zwei sicher stehenden Abwehrreihen geprägt war. Sowohl die Sportfreunde als auch die Reserve aus Ofterdingen legten ihr Hauptaugenmerk auf die Defensive. Das Spiel neutralisierte sich größtenteils im Mittelfeld, wo um jeden Zentimeter hart gekämpft wurde. Da keine der Mannschaften das letzte Risiko einging, blieb es am Ende beim Unentschieden.

FC Rottenburg II – SG Poltringen/Pfäffingen 4:2

In Rottenburg entwickelte sich eine torreiche Partie, die vor allem in der zweiten Halbzeit an Fahrt aufnahm. Marcel Epple brachte die Rottenburger Reserve in der 33. Minute in Führung, doch die SG schlug in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Mike Mozer (45.+2) zum 1:1 zurück. Nach dem Seitenwechsel spielten die Hausherren jedoch ihre offensive Qualität aus. Nelio Stiegler (62.), Taylan Canpolat (79.) und Efosa Noel Igbinovia (81.) schraubten das Ergebnis auf 4:1 hoch. Der Treffer von Fiore Guido in der 85. Minute zum 4:2 war am Ende lediglich noch Ergebniskosmetik für die Gäste.

TSV Dettingen/Rottenburg – SV Wendelsheim 0:4

Eine deutliche Angelegenheit war das Gastspiel des SV Wendelsheim in Dettingen. Die Gäste präsentierten sich über 90 Minuten als die reifere und effektivere Mannschaft. Hannes Denner eröffnete in der 18. Minute den Torreigen. Direkt nach dem Seitenwechsel sorgte Lukas Pöppel (47.) für das 0:2, was den Widerstand der Hausherren sichtlich brach. Matthis Fecht (55.) und Malte Straub (63.) erhöhten in der Folge problemlos auf den 0:4-Endstand, während Dettingen offensiv kaum Akzente setzen konnte.

SpVgg Bieringen/Frommenhausen/Schwalldorf/Obernau – SV Hirrlingen 1:0

In dieser Begegnung reichte ein Geniestreich in der Anfangsphase zum Sieg. Die Spielgemeinschaft erwischte einen Blitzstart, als Benjamin Narr bereits in der 3. Minute das 1:0 erzielte. Hirrlingen zeigte sich vom frühen Rückstand geschockt, kämpfte sich aber im weiteren Verlauf immer besser in die Partie. Die Zuschauer sahen danach eine leidenschaftliche Abwehrschlacht der Hausherren, die den knappen Vorsprung mit viel Herzblut über die Zeit retteten. Hirrlingen rannte bis zum Schlusspfiff an, fand aber kein Durchkommen gegen den stabilen Abwehrriegel der SpVgg.