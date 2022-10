Breitungen muss sich erneut geschlagen geben

Im Vorfeld der Partie war nicht klar, ob sie stattfinden konnte, denn bei den Gästen fehlten einige Spieler krankheitsbedingt. Floh-Seligenthal entschied sich anzutreten und das sollte sich bezahlt machen. Die Gäste reisten mit einer stark dezimierten Mannschaft an, die am Ende das Maximum herausholten. Die warmen Temperaturen und ein optimaler Rasen auf der Friedenskampfbahn sollten gute Voraussetzungen sein für ein tolles Fußballspiel, doch aus Breitunger Sicht war es wieder ein sehr gebrauchter Tag. Gleich zu Beginn der Partie waren die dezimierten Gäste die tonangebende Mannschaft. Die erste Großchance gab es in der 5. Spielminute durch Florian Leffler, doch Niklas Teubert hielt stark. Nur eine Minute später folgte die nächste Chance durch Florian Hallenbach, aber der Ball ging kläglich über den Querbalken. In der 20. Minute hatte Florian Leffler die nächste Chance durch einen Kopfball nach einer Ecke. Floh-Seligenthal war deutlich näher dran an einem Tor als Breitungen. Erst in der 25. Spielminute hatte Breitungen die erste Möglichkeit durch Marcel Willmann. Nach einer Flanke unterläuft Yves Wirsig den Ball und Marcel zog volley am kurzen Pfosten vorbei. In der 35. Minute setzte Breitungen nicht konsequent genug nach und das nutzte Floh-Seligenthal eiskalt zur Führung aus. Und wieder musste Breitungen einen Rückstand zu einem ungünstigen Zeitpunkt hinterherlaufen. In der 37. Spielminute konnte Niklas Teubert nach einem Freistoß der Gäste den Ball noch über die Querlatte lenken. Kurz vor dem Pausenpfiff ließ nochmal Noah Klinger eine gute Chance ungenutzt, als Gästekeeper Matthias Ullrich den Ball abklatschen ließ.