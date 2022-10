Breitungen gewinnt knapp das Nachbarschaftsduell

Derbys haben so ihre Eigendynamik und das galt natürlich auch wieder für das Nachbarschaftsduell zwischen Breitungen und Wernshausen, denn es ging sehr knapp zu. Das Spiel fand auf Grund der bevorstehenden Kirmes bereits schon am Dienstag statt. Breitungen kam gut in die Partie und in der 13. Spielminute zeigte der Schiedsrichter nach einem Handspiel auf den Punkt. Max Peter ließ sich die Chance nicht entgehen und es stand 1:0 für Breitungen. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe und beide Teams waren offensiv sehr gefährlich. Wenige Minuten vor dem Pausenpfiff kassierte Breitungen nach einem abgefälschten Ball den Ausgleich, doch Yannis Michael Pfaff konnte einen Fehler des gegnerischen Abwehrspielers ausnutzen und die Kugel aus vollem Lauf in die Maschen knallen.

Nach dem Seitenwechsel konnte Lars Müller in der 51. Spielminute eine Ecke von Max Peter verwerten und das 3:1 erzielen. Eigentlich wäre hier das Spiel entschieden gewesen, doch die Gastgeber aus Wernshausen zeigten eine gute Moral und wollten sich damit nicht abfinden. Breitungens Abwehr hatte gut zu tun. In der 59. Minute traf Wernshausen nach einem Freistoss und einer Ballverlängerung zum 3:2 Anschluss. In der 62. Minute hatte Breitungen die große Möglichkeit wieder etwas Ruhe ins Spiel zu bringen. Marcel Willmann passte den Ball zu Noah Klinger, doch Noah schoss den Ball aus 3 Metern nur an die Querlatte. So wurde das Spiel hitziger und extrem spannend. Beide Teams schenkten sich nichts. Wernshausen drängte auf den Ausgleich und Niklas Teubert hatte alle Hände voll zu tun. Die Sturmreihen um Marcel Willmann blieben dennoch brandgefährlich. Überschattet wurde die Partie von der schweren Verletzung eines Wernshäuser Spielers in der Nachspielzeit. Der FSV Rot-Weiss Breitungen wünscht den Wernshäuser Spieler Pascal Fleischer eine schnellstmögliche Genesung und gute Besserung.