Breitungen geht gegen Jüchsen unter

Am heutigen Sonntag fand auf der Friedenskampfbahn das Topspiel Breitungen gegen die SG Jüchsen statt. Von Beginn an waren die Gäste aus dem Grabfeld deutlich überlegen. Die Mannschaft zeigte sich bissig und sehr zweikampfstark. Das sind Attribute die Breitungen heute gefehlt haben. Die Mannschaft von Besik Pridonashvili erwischte einen schlechten Start in die Parte. In der 7. Spielminute läuft Christian Fickel ungestört einmal quer durch den gesamten Strafraum der Breitunger und erzielte das 1:0. In der 13. Minute gab es einen Freistoß für Jüchsen. Gideon von der Weth trifft nur die Latte. Kurz darauf konnte Niklas Teubert eine Ecke klären. Das wäre das 2:0 gewesen. In der 22. Minute kam Jüchsen erneut zu einem Freistoß, aber Niklas Teubert klärte mit den Händen. Immer wieder brachte Jüchsen Breitungen in Bedrängnis und die Werrataler waren immer einen Schritt zu spät und kamen kaum aus ihrer eigenen Hälfte. In der 36. Spielminute reklamierte Jüchsen ein Handspiel und die Breitunger Spieler blieben einfach wie versteinert stehen, doch der Pfiff des Schiedsrichters blieb aus. In der Folge erzielte Jüchsen durch Manfred Grünert sehenswert das nächste Tor. Bis zur Pause blieb es bei diesem Spielstand. Breitungen war völlig von der Rolle und mit keinerlei Ideen.