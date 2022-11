Breitscheid und Türkgücü bleiben Hösel II im Nacken Kreisliga B Düsseldorf, Gruppe 1: Hösel siegt 3:0 gegen Angermund.

Der SV Hösel II zeigt als Tabellenführer der Kreisliga B keine Schwächen. So setzten sich die Schützlinge von Trainer Christoph Höfig auch beim Lokalrivalen TV Angermund sicher mit 3:0 durch und sind seit 13 Spielen unbesiegt. Wichtig war die schnelle 2:0-Führung durch Tim Wichert (28.) und Max Esken (38.). Nach dem Wechsel unterlief Pascal Jost ein Eigentor (69.), und damit war der Lokalkampf entschieden. Die Angermunder können es verkraften, nach jahrelangen Abstiegskämpfen stehen sie trotz dieser vierten Niederlage in Folge noch im Mittelfeld.

Aber auch die Verfolger TuS Breitscheid und Türkgücü Ratingen schwächeln nicht. Die Breitscheider gewannen daheim gegen den Lokalrivalen ASV Tiefenbroich II mit 1:0, der dritte Sieg in Folge, Gene Burns war der Torschütze (7.). Der Abstand zu den Höselern beträgt nur ein Punkt. Einen weiteren Punkt zurück liegt Türkgücü auf Rang drei. Die Ratinger gewannen ihr Heimspiel gegen TuS Gerresheim II 2:0, Maurice Rath schoss die Führung heraus, den zweiten Torschützen nennt der Verein nicht. Das Kellerduell bei Aufsteiger Croatia Düsseldorf hat der ASC Ratingen West auf dem Turu-Platz 1:2 verloren. Die Hausherren sind damit raus aus der Abstiegszone, der ASC mittendrin. Er schoss durch Marek Fiebrichs (41.) das 1:1, aber die Punkte blieben in Oberbilk. In den letzten sechs Spielen holte der ASC nur einen Zähler.