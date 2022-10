– Foto: Timo Babic

Breitscheid prüft Frohnhausen Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga naht das Ende der Hinrunde. In der SSG Breitscheid und im SSV Frohnhausen treffen am Sonntag zwei Teams aufeinander, die zurzeit gut drauf sind +++

DILLENBURG - Zwei Vereine in der Spitzengruppe, drei im Tabellenmittelfeld und zwei Mannschaften in Abstiegsnot - so stellt sich das Bild in der Fußball-Kreisoberliga Gießen/Marburg West aus Sicht des Fußballkreises Dillenburg drei Spieltage vor Ende der ersten Halbserie dar. Viel Zeit zum Punkten bleibt nicht mehr: Am 27. November geht es schon in die Winterpause.